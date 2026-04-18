Kvinnliga löpare avstängda efter att ha låtit män springa under deras namn i stort maraton

Två kvinnliga löpare har stängts av från framtida lopp efter att ha gett bort sina nummerlappar till män som sedan sprang "Two Oceans Marathon" i Kapstaden. Händelsen avslöjades via sociala medier och tävlingsledningen betonar säkerhetsrisker och oetiskt beteende.

Två kvinnliga löpare har stängts av från framtida lopp efter att ha låtit män springa under deras namn i 'Two Oceans Marathon' i Kapstaden. Händelsen avslöjades efter att en av de inblandade löparna, Luke Jacobs, publicerade en bild på sociala medier som visade honom med en nummerlapp tillhörande Larissa Parekh. Jacobs sprang därmed i damklassen och slutade på sjunde plats, medan Nic Bradfield, som sprang med Tegan Garveys nummerlapp, kom på tionde plats.

Tävlingsledningen, representerad av Stuart Mann, har uttryckt stark kritik mot beteendet och betonat att det inte bara är oetiskt utan även medför allvarliga säkerhets- och hälsorisker. Mann förklarade att en situation där felaktig medicinering skulle behöva ges till en löpare, kan bli extremt farlig om fel person identifieras. Han fick tips om det otillåtna bytet när Luke Jacobs publicerade sin bild efter loppet den 12 april. Bilden visade tydligt Jacobs med en nummerlapp där namnet 'Larissa' stod skrivet.

I ett uttalande har Luke Jacobs medgett sitt felbeslut och sagt att han inte tänkt på konsekvenserna och att han inte borde ha deltagit i loppet. Enligt nyhetsbyrån AP har Larissa Parekh inte gett någon förklaring till varför hon valde att ge bort sin nummerlapp. Däremot har Tegan Garvey berättat att hon led av stora höftproblem vilket förhindrade henne från att delta. Hon uttryckte att hon kände sig dålig över att ge upp sin plats, vilket ledde till att en vän sprang istället för henne.

Denna typ av beteende skapar en negativ bild av löpsporten och kan underminera trovärdigheten för officiella resultat och deltagare. Konsekvenserna för de inblandade löparna är tydliga: avstängning från framtida evenemang anordnade av samma organisation. Detta är ett starkt budskap för att upprätthålla rättvisa och integritet inom tävlingsidrotten. Det är viktigt att alla deltagare förstår reglerna och principerna för sportmanship. Att delta i ett lopp under ett annat namn är inte bara ett brott mot tävlingsreglerna, utan också en respektlös handling mot andra löpare som har förberett sig seriöst och följt alla riktlinjer.

Dessutom kan det i framtiden leda till mer omfattande kontroller och regler för att förhindra liknande incidenter, vilket kan påverka upplevelsen för alla deltagare. 'Two Oceans Marathon' är ett prestigefyllt evenemang, och sådana händelser kan kasta en skugga över dess rykte. Tävlingsledningen har agerat snabbt och beslutsamt för att markera en tydlig gräns mot fusk och oegentligheter, vilket är avgörande för att bevara sportens värde och förtroendet hos både deltagare och publik. Det är en påminnelse om att ärlighet och respekt är grundläggande pelare i all form av tävling





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maraton Två Oceans Marathon Regelbrott Sportetik Avstängning

United States Latest News, United States Headlines

