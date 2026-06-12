Kvinnor fortfarande långt ifrån jämställda i ekonomin - 240 år kvar för arbetarkvinnor

Ny rapport visar att arbetarkvinnor kan vänta sig 240 år innan de är ekonomiskt jämställda med män. Trots att löneskillnader minskat i vissa sektorer, är utvecklingen för låg ingående klassen med risk för ökad fattigdom och ohälsa.

Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, särskilt inom arbetarklasserna där utvecklingen är så långsam att det - enligt nya beräkningar - kan ta hundratals år innan inkomsterna blir jämställda.

Ekonomisk jämställdhet är en grundläggande frihetsfråga: att ha råd att bestämma över sitt eget liv. Swedbank har i en ny rapport beräknat att det kommer ta 37 år innan löner är jämställda i Sverige, samma uträkning som de gjorde 2023. Men andra analyser visar ett mörkarebild. Jämställdhetsinstitutet, drivet av Lina Stenberg, pekar på att klasskillnader är avgörande: för arbetarkvinnor skulle det ta 240 år att nå ekonomisk jämställdhet mot arbetarmän, och hela 890 år gentemot män i genomsnitt.

Detta är despite 800 år är en fantastiskt lång tid - så lång att människan kanske inte ens har koloniserat andra solsystem innan Sverige når jämställda löner. Rapporten inkluderar faktorer som VAB, sjukfrånvaro och deltid, som gör att timlönen på kontraktet ofta skiljer sig markant från lönekuvertets verklighet. Medlingsinstitutet och Jämställdhetsmyndigheten bekräftar att utvecklingen går åt fel håll. Lönediskriminering nästan utraderad inom tjänstemannaområdet, men arbetarkvinnor är utsatta.

Lösningar föreslas: avskaffa karensavdraget (som drabbar kvinnor hårdast), främja lika fördelad föräldraledighet, minska ofrivillig deltid i välfärdsyrken, ogiltig moms på vissa varor för att inte burda kvinnor, och omfördela skattelättnader som gynnar män mer. Regeringens ekonomiska politik har enligt Sveriges Kvinnoorganisationer gått 26 miljarder kronor till män snarare än kvinnor. Detta är inte bara en löneproblem.

Det påverkar kvinnors möjlighet att lämna kontrollerande män, ensamstående mödrars förmåga att ge sina barn en god uppväxt, kvinnors hälsa och utmattning, och deras förmåga att säga nej till dåliga arbetsvillkor. Gängvåldet, mäns våld mot kvinnor och vårdkrisen kommer inte att lösa sig så länge löneskillnaderna ökar. Patriarkatet kommer inte att försvinna av sig självt - det är en feature i samhället, inte en bugg. Lösningen kräver strukturella förändringar, inte bara längtan på att "saker ändå blir bättre"





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Löneskillnad Arbetarkvinnor Ekonomisk Jämställdhet Feminism Klassklyftor Patriarkat

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