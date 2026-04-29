Kvinnor i skuggan söker skydd hos SD

Allt fler kvinnor som lever under hot från islamism och hedersvåld vänder sig till svenska högerkretsar för gemenskap och skydd, då de upplever att traditionella feministiska röster är tysta eller till och med allierade med de krafter som hotar dem.

Jag upplever en ökande kontakt med kvinnor som lever i skuggan av islamism och hedersvåld , en kontakt som initieras genom mina läsare. De når ut till mig med önskemål om signerade böcker, ofta under omständigheter som avslöjar deras utsatta situation.

Det är tydligt att dessa kvinnor är överrepresenterade bland mina följare och läsare, och de har funnit mig genom min närvaro i och kritik av islamism inom sverigedemokratiska kretsar. Detta är ett relativt nytt fenomen, en utveckling som blivit alltmer påtaglig under de senaste åren. I en helt ny skala söker sig offer för islamism och hedersvåld till svenska högerkretsar, inte bara för stöd utan också för en känsla av gemenskap och trygghet.

Det är slående hur ofta jag vid bokförsäljning får instruktioner om att skicka böcker till adresser som inte tillhör den faktiska köparen. Många har hemliga adresser och ber mig skicka till vänner eller bekanta, ett tydligt tecken på den rädsla de lever med. De gömmer sig för att undvika hedersvåld, eller för att de är judar eller före detta muslimska kvinnor som flyr från islamistisk förföljelse.

Risken för våld är mycket stor, och att lämna islam kan betraktas som ett brott som bestraffas med döden i vissa kretsar. Att göra motstånd mot den iranska regimen, terrororganisationer i Mellanöstern eller mäktiga män inom lokala moskéer kommer med ett högt pris. Men var är de feminister som traditionellt sett har kämpat för kvinnors rättigheter?

I bästa fall är de tysta, och i värsta fall har de allierat sig med islamister, deltagit i demonstrationer under iranska regimens flagga eller viftat med palestinaflaggor. De har misslyckats med att stå upp för västerländska kvinnors frigörelse och lämnar sina systrar i Mellanöstern att klara sig själva. Det är inte förvånande att kvinnor som vill göra motstånd mot islamism och hedersvåld allt oftare vänder sig till svenska högerkretsar. Där finner de den gemenskap och det stöd de behöver.

Den svenska högern värnar om arvet efter feminismen och står upp för kvinnors frihet och säkerhet. Vänstern, å andra sidan, verkar alltmer splittrad och fokuserar på marginella frågor. Som en ung svensk-iransk kvinna jag känner uttryckte det: ”De diskuterar om föräldrar ska få bestämma över föräldraförsäkringen samtidigt som jag tvingas leva i gömstället.

” Denna kvinna representerar många andra som känner sig svikna av den traditionella vänstern och som söker sig till en politisk rörelse som faktiskt tar deras säkerhet och frihet på allvar. Det är en paradox att SD nu framstår som de sista förkämparna för kvinnors rättigheter, men verkligheten är att de är de enda som konsekvent och tydligt tar ställning mot de krafter som hotar kvinnors frihet och säkerhet.

Det är dags att ompröva våra prioriteringar och fokusera på vad som verkligen är viktigt för kvinnors frihet och säkerhet. Det handlar inte om symbolpolitik eller identitetspolitik, utan om att skydda kvinnor från våld och förtryck. Det handlar om att stå upp för de kvinnor som lever i skuggan av islamism och hedersvåld och att ge dem en röst. Det handlar om att erkänna att dessa kvinnor behöver skydd och stöd, och att de inte kan förväntas klara sig själva.

Den svenska högern har tagit på sig denna uppgift, och det är en uppgift som vi måste ta på allvar. Vi måste lyssna på dessa kvinnors berättelser och agera utifrån deras behov. Vi måste vara beredda att utmana de normer och värderingar som möjliggör hedersvåld och islamistiskt förtryck. Vi måste vara tydliga med att kvinnors frihet och säkerhet är ovärderliga och att vi inte kommer att kompromissa med dessa värderingar.

Det är en lång och svår kamp, men det är en kamp som vi måste vinna. För om vi inte står upp för kvinnors rättigheter, vem kommer då att göra det? Det är en skam att det är så, men i dagens läge är det en sanning som måste erkännas. Den svenska högern har blivit en fristad för kvinnor som flyr förtryck, och det är en roll som vi måste fortsätta att fylla





