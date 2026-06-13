Kvinnor misstänkta för brott i Sverige och USA

En ung kvinna i de äldre tonåren är misstänkt för att ha tänt eld i sitt rum på ett boende i Laxå. En annan kvinna i 60-årsåldern greps på fredagskvällen i Uppsala misstänkt för mordförsök. En utåtagerande kvinna försökte rycka till sig en polismans vapen utanför Älmhult i natt.

En ung kvinna i de äldre tonåren är misstänkt för att ha tänt eld i sitt rum på ett boende i Laxå. Den unga kvinnan ska även ha misshandlat en i personalen som fick skador i ansiktet och behövde föras till sjukhus.

Kvinnan är gripen och anhållen. Ingen person blev skadad med anledning av branden. Polisen larmades tidigt på lördagsmorgonen om att en man gått till attack med en kniv vid ett bråk i en lägenhet i Sätra i södra Stockholm. Två skadade personer hittades på platsen och en man i 20-årsåldern greps misstänkt för mordförsök.

Personerna var bekanta med varandra, enligt polisen. De skadade personerna togs om hand av ambulanspersonal och skadorna bedöms inte som allvarliga. En kvinna i 60-årsåldern greps på fredagskvällen i Uppsala misstänkt för mordförsök. Polisen larmades vid 21-tiden till en bostad i Gottsunda/Valsätra-området där kvinnan misstänks ha skadat en annan kvinna i 60-årsåldern med ett tillhygge.

Den misstänkta kvinnan greps i bostaden och den skadade kvinnan fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Bostaden har spärrats av för en teknisk undersökning. En utåtagerande kvinna försökte rycka till sig en polismans vapen utanför Älmhult i natt.

Polisen larmades till en tågstation efter att kvinnan stod och skrek på förbipasserande strax efter midnatt. I samband med polisens kontroll av kvinnan försökte hon ta en av polisernas vapen. Kvinnan sitter nu anhållen misstänkt för försök till grovt vapenbrott. USA:s justitiedepartement gav under fredagen grönt ljus till Paramounts köp av Warner Bros.

Men flera delstater förbereder ett försök att stoppa affären. Affären mellan de två Hollywoodjättarna värderas till mer än 110 miljarder dollar, eller drygt 1 000 miljarder kronor. I ett uttalande från justitiedepartementets konkurrensavdelning heter det att affären 'sannolikt inte kommer att skada konkurrensen eller de amerikanska konsumenterna'. Att Trump-regeringen skulle godkänna affären var väntat.

Enligt källor till Bloomberg träffade Paramountchefen David Ellison, son till Trumpvännen och Oraclechefen Larry Ellison, nyligen representanter för konkurrensmyndigheten. Men flera delstater, ledda av Kalifornien, förbereder en stämning för att blockera affären. Även skådespelare, producenter och manusförfattare protesterar mot sammanslagningen som enligt dem kommer att resultera i högre kostnader och färre jobb.

'Den ökände ledaren' för den venezuelanska drogkartellen Tren de Aragua har dödats i en amerikansk attack, uppger president Donald Trump. 'Den här aktionen koordinerades i nära samband med våra vänner i Venezuela, som vi arbetar mycket väl tillsammans med', skriver han på Truth Social natten mot fredagen.

Det kriminella nätverket hamnade i fokus i förra året i samband med den eskalerade konflikten mellan USA och Venezuela och påstods ha kopplingar till den tidigare, sedermera även av USA tillfångatagna, presidenten Nicolás Maduro. En kvinna är i kritiskt tillstånd efter att ha blivit biten av en haj vid en strand i östra Sydney. Det är den femte hajattacken i landet bara i år. Hon ska ha fått allvarliga skador i benet och armen, rapporterar ABC.

Kvinnan ska ha dragits upp ur vattnet av förbipasserande. Händelsen inträffade vid 11-tiden på lördagen, lokal tid, vid en av stadens allra mest populära stränder, Coogee Beach. Stranden och andra närliggande stränder har stängts. USA har skjutit ner flera iranska drönare som var på väg mot Hormuzsundet, uppger det amerikanska centralkommandot på X. 'Iran avfyrade flera attackdrönare i ett försök att slå till mot handelsfartyg som passerade Hormuzsundet.

Amerikanska styrkor har under de senaste timmarna skjutit ner samtliga drönare, och trafiken genom sundet fortsätter utan avbrott', skriver de i inlägget. Incidenten kommer samtidigt som USA och Iran uppges vara närmare än någonsin tidigare att skriva under ett samförståndsavtal. I maj registrerade FN det högsta antalet civila dödsoffer under en månad i Ukraina sedan april 2022, visar en ny rapport från flyktingorganet UNHCR, rapporterar DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare 1 763 skadats.

Raket- och drönarattacker stod för knappt hälften, 45 procent, av dödsfallen. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har fler än 16 000 civila dödats enligt FN. Gränspolisen i Turkiet har beslagtagit över ett ton droger som gömts i en lastbil vid gränsen till Grekland, uppger myndigheterna





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Kvinnohat Brand Misshandel Mordförsök Vapenbrott

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