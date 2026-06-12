Kvittningskaoset i riksdagen: Avtal kraschar mellan blocker

Ett misslyckat försök att lösa riksdagens kvittningsproblem mellan Moderaterna och Socialdemokraterna efter att systemet kollapsade i april. Båda sidor skyller varandra för att avtalet inte kom till stånd och det lösningsförslag som diskuterades involverade tio kvittningsplatser per sida och exklusion av de politiska vilda. Konflikten förväntas pågå längre fram till och med valet.

Moderaterna s partiledare Ulf Kristersson (M) har varit central i de bakom kulisserna förhandlingarna med Socialdemokraterna och deras partiledare Magdalena Andersson (S). Partiledarna har haft enskilda samtal i veckor för att lösa kaoset kring kvittningssystemet i riksdagen, ett system som tillåter politiker att byta plats i kammaren för att upprätthålla majoritetsförhållanden när en ledamot är sjuk eller på tjänsteresa.

Systemet kollapsade i april när Sverigedemokraterna (SD) introducerade två utkvitterade ledamöter för att vinna en omröstning, vilket orsakade ständiga konflikter mellan blocken. Under的表面 har samtal pågått mellan representanter för Moderaterna och Socialdemokraterna för att återupprätta en överenskommelse. Enligt planer skulle varje sida få tio kvittningsplatser medan de politiska partier utanför de två stora blocken - så kallade vilda - inte skulle ingå i systemet. Om någon brutit mot avtalet skulle de sanktioneras genom att tvingas rösta i den aktuella omröstningen.

Moderaterna ville att avtalet skulle gälla redan från måndagens omröstning om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år för grova brott, då de fruktade att en handfull liberala ledamöter skulle fälla förslaget om de kunde kvittas ut. Oppositionen hade i stället krävt kvittningsförbud, vilket skulle kräva att allaLedamöter närvarade och därmed skapade svårigheter för regeringen. En källa inom Tidöpartierna (de fyra samarbetspartierna) förklarar: "Vi var färdiga. Men sedan kom de med en grej i sista stund.

De kunde inte skriva under avtalet för att Vänsterpartiet kräver kvittningsförbud på måndag.

" Avtalet föll och inga fler möten har planerats. Kvittningssystemet förväntas vara oanvändbart åtminstone fram till höstens val. Källan tillägger: "Den av parterna som hamnar i opposition kommer inte att vara lika benägen att hitta en överenskommelse. Min bedömning är att vi kanske inte är utan en kvittningsöverenskommelse hela nästa mandatperiod, men kanske halva.

" Händelserna visar det komplexa politiska spel om majoriteter i riksdagen och hur en tekniskt regel kan få såpass stora konsekvenser att den påverkar hela lagstiftningsprocessen. De bakomliggande motivations faktorer är fördelningen av makt mellan blocken och bemötandet av de mindre partiernas inflytande. Framtiden för kvittningssystemet är ovisst och kommer sannolikt att vara ett judgment under valkampanjen





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