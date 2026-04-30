Kvittningssystemet pausas – omröstningar kan påverkas

Beslutet att tillfälligt avskaffa kvittningssystemet i riksdagen skapar oro inför viktiga omröstningar om frihetsberövande av barn och unga samt fängelsestraff för 13-åringar. Avsaknaden av systemet innebär att alla riksdagsledamöter måste vara på plats.

Beslutet att tillfälligt avskaffa kvittningssystemet i riksdagen har skapat oro och osäkerhet inför kommande omröstning ar. Systemet, som möjliggör för riksdagsledamöter att kompensera för varandras frånvaro vid omröstning ar, har nu pausats efter en överenskommelse mellan partierna.

Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren bekräftade efter ett möte att inget kvittningssystem kommer att finnas på plats under nästa veckas omröstningar. Detta innebär att alla riksdagsledamöter förväntas vara fysiskt närvarande i riksdagen för att delta i beslutsfattandet. Hallengren betonade att samtal kommer att fortsätta med målet att återinföra systemet i framtiden, men tidsramen för detta är fortfarande oklar. Konsekvenserna av detta tillfälliga avbrott kan bli betydande, särskilt med tanke på flera viktiga och kontroversiella omröstningar som planeras.

En av de mest akuta frågorna som kommer att röstas om nästa vecka rör frihetsberövande insatser för barn och unga. Detta är en fråga som redan har väckt starka invändningar från oppositionen, och avsaknaden av ett kvittningssystem kan ytterligare komplicera situationen. Följande omröstning, som planeras senare i vår, handlar om möjligheten att döma 13-åringar till fängelse. Denna fråga är ännu mer känslig och förväntas leda till intensiva debatter.

Elsa Widding, tidigare sverigedemokratisk ledamot och numera politisk vilde, har uttryckt osäkerhet kring sin egen röst i båda dessa frågor. Hon har förklarat att hon kommer att rösta utifrån sitt eget omdöme och inte kan garantera att hon kommer att följa sitt tidigare partis linje. Hennes ställning som vilde gör henne till en potentiell vågmästare i dessa omröstningar, vilket ökar spänningen ytterligare.

Oppositionen har redan reserverat sig mot förslag från Tidöpartierna, och Widdings potentiella avvikelse från Sverigedemokraternas linje kan ytterligare försvåra förhandlingarna. Vänsterpartiets gruppledare Samuel Gonzalez Westling har riktat skarp kritik mot Sverigedemokraternas gruppledare efter mötet. Han anklagar henne för att ljuga om hur kvittningssystemet tidigare har fungerat och beskriver SD:s agerande som ett misstag. Westling liknar situationen vid att ”kissa i byxorna” – en initialt behaglig handling som snabbt leder till obehag och kyla.

Han menar att SD:s beslut att avskaffa kvittningsöverenskommelsen kommer att få negativa konsekvenser i kommande omröstningar. Kontroversen kring kvittningssystemet uppstod efter att SD:s gruppledare instruerade två ledamöter att rösta trots att de var anmälda för att avstå. Detta tolkades av flera partier som ett försök att manipulera omröstningen och ledde till att systemet tillfälligt pausades. Situationen understryker den politiska spänningen och de svårigheter som finns att uppnå konsensus i riksdagen, särskilt i frågor som rör barn och unga.

Avsaknaden av ett kvittningssystem tvingar nu alla riksdagsledamöter att vara närvarande, vilket kan leda till mer oförutsägbara utfall och ökad press på enskilda ledamöter





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Riksdag Kvittningssystem Omröstning Frihetsberövande Barn Och Unga Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Elsa Widding

United States Latest News, United States Headlines

