Lång och utmanande resa hem med ny elbil – utnyttjade statligt bidrag

Robin Lindberg köpte en begagnad Renault Zoe med hjälp av elbilsbidraget. Resan hem på 60 mil blev ett 20-timmar långt äventyr med många laddstopp och utmaningar.

Initialt skeptisk till elbilar, tog Robin chansen att utnyttja det statliga elbilsbidraget och förvärvade en begagnad Zoe för exakt 64 900 kronor – precis inom gränsen för att kvalificera sig. Bidraget, avsett att främja elbilskörning på landsbygden och i områden med begränsad kollektivtrafik, har dock specifika krav gällande inkomst, boendeort och tidigare bilägande. Robins familjesituation, med fyra barn, gjorde att han trots en relativt god inkomst kunde ta del av bidraget, tack vare de höjda inkomstgränserna för hushåll med barn.

Bidraget kan uppgå till 46 800 kronor under 36 månader, med möjlighet till ett extra startbidrag för hushåll med mycket låga inkomster. Resan hem från Göteborg, där bilen hämtades, blev dock allt annat än smidig. Zoen har ett litet batteri som endast tillåter en räckvidd på 10–12 mil innan laddning krävs. Detta innebar frekventa stopp för att leta efter laddstationer, ofta i bostadsområden och stadskärnor där tillgängligheten och kompatibiliteten med bilens ladduttag var osäker.

Robin beskriver en viss "batterinoja" och berättar om att de tvingades ladda bilen i 1–3 timmar åt gången, vilket förlängde restiden avsevärt. Trots de logistiska utmaningarna och den långa resan, ser Robin och hans son resan som ett positivt äventyr och en möjlighet att uppleva Sverige. Den nya varianten av bidraget infördes den 18 mars 2026 och kan sökas fram till den 30 juni 2029, dock med en sänkt premie efter den 30 juni 2028.

Elbilsbidraget riktar sig till de som bor i landsbygdskommuner eller områden med begränsad kollektivtrafik. Inkomstgränsen ligger på maximalt 80 procent av den svenska medelinkomsten, vilket motsvarar cirka 352 000 kronor per år för ensamstående 2024. Dessutom får ingen i hushållet betala statlig inkomstskatt eller ha ägt eller leasat en elbil eller laddhybrid under de senaste 12 månaderna. För hushåll med barn höjs inkomsttaket, vilket gör det möjligt för fler familjer att kvalificera sig.

Trots att bidraget är populärt, har det också mött kritik. Vissa anser att det är felaktigt att använda skattebetalarnas pengar för att subventionera bilköp, medan Robin själv ser det som en möjlighet att göra en bra affär. Efter den långa resan och den positiva upplevelsen med elbilen, har Robin blivit en entusiast och är imponerad av bilens prestanda och körupplevelse.

Han beskriver hur han nu är helt omvänd i sin syn på elbilar och ser dem som "skithäftiga och roliga att köra"





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Johan Dahlin håller nollan i comebackmatchen mot AIKEfter en tuff comebackmatch mot Sirius där Johan Dahlin fick hämta bollen ur eget mål tre gånger, lyckades han hålla nollan när Malmö FF vann mot AIK. 39-åringen var nöjd med sin prestation och fick hyllningar från lagkamrater och supportrar. Laget var starkt defensivt, men blev lite passiva i andra halvlek. Nu väntar en match mot Mjällby där Robin Olsen kan återvända.

Read more »

ANNONS: Att göra skillnad med teknisk kompetensAtt utveckla lösningar för dricksvatten, avloppsrening och biogas innebär att arbeta nära funktioner som är avgörande för samhället. Projekten är ofta tekniskt avancerade och sträcker sig över lång tid, och det ställer krav på både struktur och flexibilitet.

Read more »

Förenade arabemiraten lämnar Opec – kan sänka oljeprisetFörenade arabemiratens utträde ur Opec försvagar oljekartellen och på lång sikt kommer det att leda till lägre oljepriser i världen.

Read more »

– Kung Charles höll tal: ”Partnerskapet viktigare i dag än någonsin”Strax efter klockan 21, svensk tid, välkomnades kungen in i kongressen med en lång applåd.

Read more »

”Magnus Lindberg skämdes för låten Hanna och rättvisan”'Som en psykos'. Det populära rockbandet Grymlings drogs med i hysterin kring styckmordet på Catrine da Costa med låten 'Hanna och rättvisan'.

Read more »

Stefan Billborn om IFK Göteborgs tunga startGör : Journalist. Född : 1980. Började skriva för GT/Expressen : 2015. Har tidigare : Jobbat på Aftonbladet i drygt tio år. Skriver om: Fotboll, främst IFK Göteborg, och annan sport. Gillar : Crossfit, Piggelin, internet, New York, Lysekil, Barcelona, Robin Söder och Diego Maradona.

Read more »