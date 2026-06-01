Långa betaltider är en konkurrenskraftsfråga

För att hantera situationen behöver många företag binda mer kapital eller använda olika former av extern finansiering för att jämna ut kassaflödet, skriver Anders Lenhoff ( Innovation sföretagen) och Fredrik Bromander (Condesign).

Sverige behöver fler växande företag, mer teknikutveckling och en starkare innovationskraft. För att det ska bli verklighet krävs dock att företagen har rimliga förutsättningar att investera, anställa och utveckla nya lösningar. I dag utgör långa betaltider ett betydande hinder för många företag. Problemet berör inte bara tillverkningsindustrin, utan även tjänsteföretag, teknikkonsulter, utvecklingsbolag och andra kunskapsintensiva verksamheter.

För dessa företag uppstår kostnaderna omedelbart, framför allt i form av löner, medan betalningen från kunden ofta dröjer 60, 90 eller ännu fler dagar. Det skapar en obalans som direkt påverkar företagens möjligheter att växa. Sitt arbete men tvingas vänta länge på betalning binder kapital som annars hade kunnat användas till innovation, rekrytering och affärsutveckling. I praktiken innebär detta att små och medelstora företag fungerar som finansiärer åt sina kunder.

Det ökar behovet av rörelsekapital och gör expansion mer riskfylld och svår att genomföra. Långa betaltider är därmed en tydlig konkurrenskraftsfråga. Samtidigt som Sverige betonar vikten av ökad produktivitet, fler innovationer och en snabbare omställning, tillåts betalningsvillkor som låser företagens kapital i väntan på ersättning för redan utfört arbete. Denna motsättning hämmar utvecklingen.

För att hantera situationen behöver många företag binda mer kapital eller använda olika former av extern finansiering för att jämna ut kassaflödet. Dessa lösningar innebär kostnader som minskar marginalerna utan att tillföra något värde till verksamheten. Resurser som i stället hade kunnat användas till att anställa, investera i teknik eller utveckla affären går åt till att hantera likviditetsgap. Även företag som i grunden är lönsamma och levererar enligt avtal kan hamna i pressade situationer om stora betalningar försenas eller uteblir.

Kostnaderna kvarstår oavsett, vilket kan skapa onödig finansiell sårbarhet även i annars välfungerande verksamheter. Kortare betaltider skulle ge motsatt effekt. Ett jämnare kassaflöde minskar behovet av extern finansiering och gör det lättare för företag att växa utan att ta stora risker. Det skapar bättre förutsättningar för investeringar, nyanställningar och utveckling av produkter och tjänster.

I grunden handlar det om att kapital ska användas till värdeskapande verksamhet, inte till att finansiera redan utfört arbete. Ett vanligt motargument är att avtalsfriheten måste värnas. Det är en viktig princip, men den förutsätter att det råder balans mellan parterna. I många affärsrelationer ser verkligheten annorlunda ut.

Stora beställare sätter ofta villkoren, medan mindre leverantörer har begränsat inflytande om de vill vinna eller behålla uppdrag. Konsekvensen blir att långa betaltider etableras som norm. Större och kapitalstarka aktörer kan förbättra sitt kassaflöde genom att skjuta upp betalningar, medan mindre och växande företag får bära kostnaden. Detta skapar en obalans som hämmar investeringar, innovation och konkurrenskraft.

Att korta betaltider har hittills haft begränsad effekt. Många större aktörer tillämpar fortfarande betalningsvillkor på 60 dagar eller längre, trots tidigare åtaganden. I praktiken blir väntetiderna ofta ännu längre på grund av faktureringsrutiner och administrativa processer, vilket skapar osäkerhet och försvårar företagens planering. För Innovationsföretagen är frågan central för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Medlemsföretagen bidrar med teknisk kompetens och utvecklingskraft som stärker industrin, samhällsbyggandet och den gröna omställningen. För att denna potential ska tas till vara måste kapital kunna användas till innovation och utveckling, inte bindas upp i långa betalningskedjor. Tydligare spelregler behövs därför. Ett tak för betaltider skulle skapa mer förutsägbara villkor, stärka stabiliteten i hela värdekedjan och minska risken för att lönsamma företag får likviditetsproblem.

Det skulle gynna både leverantörer och beställare, eftersom en stark leverantörskedja leder till högre kvalitet, bättre leveransförmåga och större innovationskapacitet. För att åstadkomma detta bör man verka för striktare regler kring betaltider, både nationellt och på EU-nivå. Det handlar inte om att öka regelbördan, utan om att skapa enklare, rättvisare och mer effektiva spelregler så att företag kan lägga energi på kunder och innovation i stället för finansiering och avtalsdiskussioner.

