Långa väntetider för operationer i Sverige, spänningar i Mellanöstern och rymdfärd

Sammanfattning av aktuella nyheter: Långa väntetider för operationer i Sverige, Israels attacker mot Iran, eskalering av konflikten i Gaza, Artemis II:s framgångsrika månfärd och WHO stoppar evakueringar. Dessutom rapporteras om en hundattack i Köpingebro.

Svensk sjukvård brottas med utmaningar som leder till långa väntetider för operationer, samtidigt som Israel genomför attacker och spänningarna i Gaza ökar. Astronauterna i Artemis II-expeditionen har rundat månen och Världshälsoorganisationen ( WHO ) stoppar evakueringar från Gaza efter en tragisk händelse. Samtidigt, i Sverige, fortsätter kampen mot långa vårdköer.

\Enligt rapporter från SR Ekot väntar nästan 50 000 personer i Sverige längre än vårdgarantins gräns på 90 dagar på en operation, trots att operationstakten faktiskt ökar. SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) väntetidsdatabas visade att över 146 000 personer stod i kö för operationer i februari, varav mer än en tredjedel hade väntat längre än tre månader. Pandemin förvärrade situationen, men de senaste åren har det skett en viss förbättring. Johan Kaarme, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, förklarar att även om operationstakten ökar, växer även behoven, vilket innebär att fler patienter behöver hjälp. Den åldrande befolkningen i Sverige bidrar också till att köerna fylls på. Vidare, efter att ha rundat månen och etablerat kontakt med jorden igen, siktar Artemis II på att landa i Stilla havet i slutet av veckan. \I Mellanöstern fortsätter oron att eskalera. Israel har utfört luftattacker mot Teheran och andra platser i Iran, med målet att ”förstöra iranska terrorregimens infrastruktur”, enligt israeliska militären. Samtidigt har Israel rapporterat om iranska robotattacker. Situationen i Gaza förvärras också. WHO har stoppat evakueringar av sjuka och skadade efter att en person som arbetade för organisationen dödades i en säkerhetsincident. Minst tio personer har dödats i ett israeliskt anfall mot ett läger i Gaza, enligt rapporter, och striderna på marken fortsätter. Israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu varnade tidigare USA:s president Donald Trump för en vapenvila med Iran, och menade att det skulle innebära stora risker. I en annan händelse har en man i Köpingebro, Ystads kommun, förts till sjukhus efter att ha blivit biten av en hund. Polisen utreder nu händelsen och har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada samt brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Utrikes Vetenskap Och Hälsa Väntetider Operationer Israel Iran Gaza Artemis II WHO

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »

Läs mer »