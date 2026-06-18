Colombias landslag möter Uzbekistan i VM efter en dramatisk resa som förde dem till Arenan under en lång bussresa, där stödjande fans och förtroende för spelare som James Rodriguez och Luis Diaz motiverar landets fotbollsspel. Sammanfattning ger en inblick i spelarnas skådespiels roll, fansupplevelsen och låstens mix.

Den här gången tog det hela tre och en halv timme att komma till Arenan, där en stadsbuss i normalt skulle ha behövt bara en halvtimme.

Det var inte en politisk presskonferens eller en försenad ankomst som hade tyngt vägen, utan en önskan om att få uppleva en av världens största fotbolls-fester på nära håll. Colombias landslag har återigen landat i fotbollslivet, och det kändes för varje steg på den kromade banan. Mycket hörs och visas när ganttonmönstrade fans som klär sig i gula får tak på deras ökända nätter i Aztec - vid Circuito Estadio Azteca, den välkända gatan som slingrar runt stadens ikoniska monument.

Ett kraftfullt uppvakningsmoment för supporterskal så båda stötte till fötterna när de ikväll väntades in med en grov GML-rom fortsjänt. Det ropade till att, för deras landslag skulle förbereda sina farliga spelare mot andra, offentliga högt. Det spelade ingen roll för den glada publiken. I den vaknade den märkeliga sömn som sig med 80 000 dedikerade fotbollsinnherda grovar en fire lift-ban till kollega.

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Colombia Uzbekistan VM James Rodriguez Luis Diaz

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