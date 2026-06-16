Långsam återhämtning på arbetsmarknaden - full effekt först 2027

Arbetsförmedlingen spår att arbetslösheten sjunker till 6,1 procent 2027, men återhämtningen går långsamt. Ökad konsumtion och bostadsbyggande driver utvecklingen.

Arbetsförmedlingen s senaste prognos målar upp en bild av en långsam men stabil återhämtning på den svenska arbetsmarknaden. Enligt Marcus Löwing , arbetsmarknadsanalytiker på myndigheten, dröjer det till andra halvåret 2027 innan arbetslöshet en når samma nivå som före den pågående lågkonjunkturen.

För närvarande är 339 000 personer, motsvarande 6,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar. Prognosen visar att denna siffra gradvis kommer att sjunka till i genomsnitt 328 000 eller 6,1 procent år 2027, med en förstärkning under årets andra hälft som kan innebära en ännu lägre nivå. Den positiva utvecklingen drivs främst av ökad hushållskonsumtion och ett återhämtat bostadsbyggande, två faktorer som väntas skapa fler jobb inom flera sektorer.

Marcus Löwing betonar dock att arbetsgivarna fortfarande är försiktiga i sina anställningsplaner. Inom byggbranschen syns en tydlig optimism, medan den privata tjänstesektorn, inklusive hotell och restaurang, visar en försiktig framtidstro. Inom offentlig sektor är bilden blandad: utbildningssektorn väntas minska antalet anställda på grund av krympande barnkullar, medan vården fortfarande lider av brist på utbildad personal. Trots den gradvisa förbättringen varnar Löwing för att arbetslösheten kommer att ligga kvar på relativt höga nivåer under lång tid.

Särskilt bekymmersam är situationen för långtidsarbetslösa med svag anknytning till arbetsmarknaden och låg utbildning. Denna grupp riskerar att fastna i arbetslöshet om inte rätt stöd i form av utbildning, praktik och subventionerade anställningar sätts in. Om dessa obalanser inte åtgärdas nu, kan de bli ännu mer påtagliga under nästa högkonjunktur, när arbetsgivarna återigen behöver expandera. Arbetsförmedlingens prognos baseras bland annat på Statistiska centralbyråns enkät till drygt 20 000 arbetsställen om deras anställningsplaner under första kvartalet 2026





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Arbetslöshet Prognos Återhämtning Arbetsförmedlingen Marcus Löwing

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