Labourpartiets interna kollaps och Keir Starmers kris

En analys av den politiska turbulensen inom det brittiska Labourpartiet, konflikten mellan Keir Starmer och Angela Rayner samt Nigel Farages frammarsch.

Berättelsen om Angela Rayner s politiska resa under den senaste tiden är en skildring av både snabb uppgång och en smärtsam nedgång. När hon utnämndes till vice premiärminister sommaren 2024 var hon fylld av stolthet och förväntan, en bild av framtidstro under sitt karakteristiska röda hår.

Men glädjen blev kortvarig och redan ett år in i uppdraget började sprickorna i fasaden bli allt tydligare. Konflikterna med fackföreningen Unite blev en vändpunkt då hon tvingades lämna organisationen på grund av ett djupt missnöje med hur Keir Starmers regering hanterade en omfattande sopåkarstrejk. Detta var bara början på en nedåtgående spiral som kulminerade hösten 2025. Efter en utdragen ochtärande rapportering om att hon inte hade betalat korrekt fastighetsskatt, valde Starmer att agera.

Med hänvisning till en etisk rådgivares rekommendation sparkade han henne från regeringen och skickade tillbaka henne till parlamentets bakre rader, en handling som i praktiken innebar ett politiskt exil. Sedan dess har förhållandet mellan den forna vice premiärministern och partiledaren präglats av en iskall fientlighet där Rayner kontinuerligt har riktat kritik mot Starmers ledarskap. Denna inre strid har nu blivit offentlig på ett sätt som hotar hela regeringens stabilitet.

Under våren, när Keir Starmer befann sig i en mycket besvärlig position efter det kontroversiella beslutet att utnämna Peter Mandelson till ambassadör i Washington, läckte information ut om att Angela Rayner privat hade avrått honom från just detta drag. Det blev en pinsam påminnelse om Starmers oförmåga att lyssna på sina närmaste allierade.

Nu, när Labour har drabbats av vad som kan beskrivas som en total politisk massaker i de senaste lokalvalen, har Rayner tagit tillfället i akt att utföra ett strategiskt anfall. Genom ett officiellt uttalande krävde hon att Starmer skulle tillåta Manchesterborgmästaren Andy Burnham att återvända till underhuset. Detta utspel var inte bara en fråga om personalsammansättning, utan ett dubbelt skamgrepp.

För det första belyste det hur Starmer medvetet hållit den populära Burnham utanför parlamentet för att eliminera honom som en potentiell utmanare i en ledarskapsstrid, eftersom partiledaren enligt reglerna måste sitta i underhuset. För det andra fungerade uttalandet som en startsignal för just en sådan strid, en kamp om makten som många inom partiet nu anser att Starmer är dömd att förlora.

Ser man till Keir Starmers tid som brittisk premiärminister, som nu närmar sig två år, framstår den som en serie av missade möjligheter och strategiska felsteg. Det är visserligen sant att han i valet 2024 lyckades säkra en massiv majoritet på 174 mandat, trots att han personligen bara fick 34 procent av rösterna.

Men denna seger var mer ett resultat av att den tidigare konservativa regeringen, under Boris Johnson och senare Rishi Sunak, hade förlorat folkets förtroende totalt än att Starmer själv var en inspirerande ledare. Allt var riggat för framgång, men han lyckades ändå snubbla. Labourpartiet plågas fortfarande av en långvarig baksmälla efter Tony Blair och en sorts fantomsmärta från Jeremy Corbyns tid vid rodret.

Starmer, med sin formella sir-titel och sin stela framtoning, har aldrig lyckats övertyga väljarna om att han är den rätta ledaren för ett arbetarparti. Han framstår mer som en teknokrat än en folkledare, vilket har skapat ett vakuum av karisma som andra nu försöker fylla. Samtidigt som Labour slits sönder av interna strider, förändras det politiska landskapet i Storbritannien i grunden. Det verkar nästan hopplöst att leda vare sig Tories eller Labour i det nuvarande klimatet.

De Gröna har sett sina framgångar öka i lokalvalen och ligger nu på en nivå runt 17 procent i opinionsmätningarna, vilket är förvånansvärt nära både de två stora partierna. Men den mest dramatiska förändringen är framväxten av Nigel Farages Reform UK. Partiet har på kort tid gått från att vara en marginell kraft till att nå 25 procent i mätningarna, vilket gör dem till en dominerande kraft i brittisk politik.

Farages styrkeposition bekräftades av resultaten i lokalvalen, och medan Labour lägger sin energi på bittra interna uppgörelser och maktkamper, står Farage redo att skörda frukterna av väljarnas missnöje. Det är en tragisk utveckling för Starmer, som själv har hängt många av de kvarnstenar som nu drar ner honom, såsom utnämningen av Mandelson. Frågan är inte längre om Starmer kommer att tvingas avgå, utan när det slutligen sker, då han nu är så allvarligt skadskjuten att en återhämtning ter sig osannolik





