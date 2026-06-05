Läckage på rymdstationen - Besättning evakuerad till kapsel

Ett läckage i den ryska modulen Zvezda på den internationella rymdstationen har orsakatakut åtgärder. Besättningen inklusive den svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir evakuerades temporärt till en kopplad Crew Dragon-kapsel. Läckaget, som varat i flera veckor, har förvärrats och arbetet pågår nu på en andra plats. NASA har uttryckt att situationen är under kontroll.

Svensk-amerikanskan Jessica Meir är för tillfället närvarande på den internationella rymdstationen. Ett läckage har uppstått i den ryska modulen Zvezda , en del av stationen. Problemet har funnits under flera veckor men har förvärrats sedan måndags eftermiddag.

Besättningarna har fått order om eventuell evakuering klockan 16:00. De har sökt skydd i en kopplad rymdkapsel, Crew Dragon. På stationen finns tre NASA-astronauter, en fransk astronaut och tre ryska kosmonauter. En av NASA-astronauterna är svenska Jessica Meir.

Enligt uppgifter från nyhetsbyrån Interfax har arbetet nu övergått till en second läckageplats. Klockan 17:00 meddelade NASAs talesperson Bethany Stevens att läget är under kontroll. Hon uttryckte i ett uttalandande: "Med tanke på denna utveckling har NASA instruerat besättningsmedlemmarna inuti Dragon-rymdfarkosten att avsluta tillflyktsortsprocedurerna och återgå till planerad verksamhet ombord på den internationella rymdstationen".

Vidare förklarade hon: "Transfertunneln för servicemodulen Zvezda, känd som PrK, har lidit av sprickor och läckor under en tid och har hittills åtgärdats så mycket som möjligt av Roscosmos. Sprickorna har alltid varit ett problem som NASA följer mycket noga"





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