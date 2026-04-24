Läckta bilder visar mockups av iPhone 18 Pro, Pro Max och vikbara iPhone Ultra

Nya bilder avslöjar potentiella designförändringar och dimensioner för Apples kommande iPhones, inklusive en efterlängtad vikbar modell. Mockups baserade på CAD-ritningar ger en tidig inblick i vad vi kan förvänta oss.

Nya bilder cirkulerar nu på nätet som visar vad som påstås vara mockups, eller attrapper, av Apple s kommande iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max och en mycket efterlängtad vikbar modell, iPhone Ultra.

Dessa modeller är inte de faktiska telefonerna, utan snarare fysiska representationer baserade på CAD-ritningar (Computer-Aided Design). Skaltillverkare använder dessa ritningar för att kunna producera skal till de nya iPhone-modellerna i god tid innan den officiella lanseringen. Det är därför inte förvånande att Magsafe-fästena är tydligt markerade på Pro-modellerna, eftersom skal tillverkarna behöver veta exakt var de ska placeras. En av de mest intressanta observationerna är designen på iPhone Ultra.

Till skillnad från iPhone 18 Pro-modellerna verkar den vikbara enheten endast ha två kameror på baksidan, istället för de tre som förväntas på Pro-versionerna. Det är dock oklart om avsaknaden av ett markerat Magsafe-fäste innebär att iPhone Ultra inte kommer att stödja trådlös laddning via Magsafe. Det kan vara så att fästet är integrerat på ett annat sätt i den vikbara designen.

Jämförelser mellan iPhone 18 Pro och en dummy för iPhone 17 Pro avslöjar en markant skillnad i kameröns tjocklek. Kamerorna på iPhone 18 Pro förväntas sticka ut nästan en millimeter mer än på sin föregångare. Specifikt tros iPhone 18 Pro bli 11,54 mm tjock mätt från kameraön, jämfört med 11,23 mm för iPhone 17 Pro. Mätt från kameralinserna ökar tjockleken till 13,77 mm för iPhone 18 Pro, mot 12,92 mm för iPhone 17 Pro.

Denna ökning i kameröns tjocklek tyder på att Apple kan implementera större och mer avancerade kamerasensorer i de kommande modellerna, vilket skulle kunna leda till förbättrad bildkvalitet och nya fotograferingsfunktioner. Den ökade tjockleken kan också vara nödvändig för att rymma förbättrade stabiliseringssystem eller andra komponenter som krävs för att optimera kamerans prestanda. Vidare visar bilder iPhone Ultra utfälld, jämfört med en iPhone 17 Pro. Skärmstorleken på den utfällda iPhone Ultra verkar vara ungefär lika lång som en iPhone 17 Pro.

Dimensionerna på den utfällda iPhone Ultra tros vara 111,15 mm på kortsidan. Ytterligare jämförelser görs med en iPad Mini, och det framgår att skärmen på den utfällda iPhone Ultra inte riktigt når upp till samma storlek som iPad Mini. Detta ger en indikation på den ungefärliga skärmstorleken som användarna kan förvänta sig på den vikbara enheten. Lanseringen av iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max och iPhone Ultra förväntas ske under hösten 2024.

Däremot förväntas iPhone 18, tillsammans med modellerna iPhone 18e och iPhone Air 2, inte komma förrän under nästa år. Apple har inte officiellt kommenterat dessa uppgifter, och det är viktigt att komma ihåg att dessa bilder och specifikationer baseras på läckor och CAD-ritningar, och kan därför komma att ändras innan den slutgiltiga produkten lanseras. Fabio Capocchi, Europachefen för Apple, har inte heller kommenterat dessa rykten.

Det är dock tydligt att intresset för Apples framtida iPhone-modeller är enormt, och särskilt den vikbara iPhone Ultra väcker stor spänning bland teknikentusiaster och konsumenter





