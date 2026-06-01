Lägenhetsbrand i Göteborg, barn hittade i Borlänge och börsnotering för Anthropic

En lägenhetsbrand i Göteborg har lett till att en person har förts till sjukhus med ambulans. De två pojkarna som försvann från sitt hem i Borlänge har nu hittats. AI-företaget Anthropic är på väg att börsnoteras. USA:s president Donald Trump har haft samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu om hans offensiv mot Hizbollah-milisen i Libanon.

En person har förts med ambulans till sjukhus efter att ha andats in rök i samband med en lägenhetsbrand i Göteborg. Branden kunde snabbt släckas av räddningstjänsten.

Samtidigt har de två pojkarna, 7 och 8 år gamla, som försvann från sitt hem i Borlänge på måndagskvällen nu hittats. Pojkarna anträffades av allmänhet i en livsmedelsbutik. Ett barn har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka med elsparkcyklar i Kristinehamn. USA:s president Donald Trump har haft samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu om hans offensiv mot Hizbollah-milisen i Libanon.

Efter samtalet har Netanyahu lovat att stoppa soldater från att marschera mot huvudstaden Beirut och de soldater som redan är på väg har vänt om. Det skriver Trump på Truth Social. Han skriver vidare att han även talat med Hizbollah-toppar om att avsluta sina attacker mot Israel när Israel nu avbryter sin offensiv. Beskedet kommer efter att fredssamtalen om Iran stannat av. Iranska nyhetsbyrån Tasnim rapporterar att Iran avslutat all sin kommunikation med USA och blockerat Hormuzsundet.

Trump svarade dock att han 'inte kunde bry sig mindre' om det. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Personen har 'flera tunga uppdrag' inom sitt parti, enligt SVT:s poliskällor. Brottet utreds av polisens avdelning för särskilda utredningar.

Enheten tog in ledamoten på förhör i dag och genomförde under tiden husrannsakan hemma hos personen. Förundersökningen kan återupptas mot den man som pekats ut för att ha våldtagit den då 84-åriga Elsa när han besökte henne i sin roll som vårdbiträde i hemtjänsten. Utredningen lades ner med motiveringen att bevisningen mot honom inte höll. Mannen, som sparkats av kommunen, väckte då talan om skadestånd i tingsrätten.

I fredags beslutade tingsrätten att kommunen hade rätt att sparka honom eftersom det var 'ställt utom rimligt tvivel' att han våldtagit Elsa. - Jag blir lycklig för att rättvisan vann ändå, sa Elsa till Expressen efter fredagens besked. Och nu säger chefsåklagare Ingrid Isgren till UNT att man kommer att gå igenom bevisläget på nytt. - Vi kommer nu att titta på vad tingsrätten haft tillgång till för uppgifter.

Det är ju inte omöjligt att det kommit något nytt eftersom det gått en tid. Anthropic på väg mot börsnotering. AI-företaget Anthropic är på väg att börsnoteras, rapporterar amerikanska medier. På måndagen skickade man in en konfidentiell ansökan till USA:s finansinspektion, ett första steg mot att börsnoteras.

Tidigare i år meddelade Elon Musks SpaceX att man ansökt om börsnotering, och AI-konkurrent OpenAI har gjort detsamma. Det hela beskrivs som ett tremannarace mellan de tre jättarna om vem som börsnoteras först, skriver Financial Times. Anthropic har själva som mål att värderas till runt 1 biljon dollar om man skulle börsnoteras. Donald Trump tonar ned uppgifterna om att Iran vill bryta kontakten med USA efter Israels attacker mot Libanon.

Enligt presidenten har Vita huset inte mottagit några sådana signaler från officiellt håll. - Jag tror att vi har pratat för mycket, för att vara ärlig. Jag tror att det kan bli väldigt bra att vara tyst, säger han till CBS News. En man som körde skateboard har blivit påkörd av en bil i Södertälje, skriver polisen på sin hemsida.

Mannen ska vara vid medvetande, men har förts till sjukhus med ambulans. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada där bilföraren är misstänkt. Beskedet att Irans förhandlingsdelegation bryter kontakten med USA fick Stockholmsbörsen att falla brant. OMXS-index stängde på minus 1,6 procent.

Eftermiddagens uppgifter förstärkte Stockholmsbörsens nedgång, från relativt modest till något som mer kan liknas vid blodrött. Bland bolagen som backade på OMXS30-listan återfinns försvarskoncernen Saab i botten, ned 5,8 procent. Bistert var det även för AB Volvo som krympte drygt 3 procent. Sura börsminer var det även ute i Europa, där London, Paris och Frankfurt alla stängde på rött.

Priset på Nordsjöolja (Brent) - som föll i slutet av förra veckan på hopp om ett slut på kriget - har efter uppgifterna om förhandlingsstoppet klättrat markant och handlas vid 17.30-tiden för drygt 96 dollar per fat





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lägenhetsbrand Barn Börsnotering Anthropic USA Israel Libanon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JUST NU: IFK Göteborg leder mot VSK - AllsvenskanIFK Göteborg leder mot Västerås SK, 4-2. Tobias Heintz har svarat för ett hattrick.

Read more »

Uppgifter: Anthropic ger EU-myndighet tillgång till MythosAnthropic ska ge EU:s cybersäkerhetsmyndighet ENISA tillgång till AI-modellen Mythos genom testprogrammet Project Glasswing, enligt källor till Bloomberg News.

Read more »

Anthropic tar första steget mot börsnoteringAI-jätten Anthropic närmar sig en notering på börsen. Bolaget har lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska…

Read more »

Anthropic söker börsnotering i USA - konfidentiell ansökan lämnad inAI-jätten Anthropic har skickat en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen för en börsnotering. Bolaget värderades nyligen till cirka 9 000 miljarder kronor efter en investeringsrunda på cirka 600 miljarder kronor. Även konkurrenten OpenAI och Sam Altman är enligt uppgifter i färd med att förbereda en börsnotering. Börsreaktioner: OMXS-index stängde ned 1,6 procent efter uppgifter om att Iran bryter kontakt med USA.

Read more »