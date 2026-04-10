Lägenhetsbrand, Skottlossning och Återkallelser: Dagens Nyheter

Dagens nyheter präglas av en rad händelser, från en lägenhetsbrand i Hornstull och skottlossning i Alby till återkallelser av livsmedel och internationella gripanden. Dessutom påverkar en flygstrejk resenärer, och en tioårig pojke utsätts för försök till narkotikaförsäljning.

Vid 16-tiden pågår en omfattande insats från räddningstjänsten i Hornstull på Södermalm efter en lägenhetsbrand. Räddningstjänsten, polis och ambulans är på plats och arbetar med att bekämpa elden och säkra området. Larmoperatören från räddningstjänsten uppger att de precis kommit in i trapphuset och förbereder för eventuell inre släckning och rökdykning. Händelsen har genererat ett stort pådrag och orsakat oro i området.

Samtidigt har polisen kallats till en förskola i Västerås efter ett oroande fynd. På fredagsförmiddagen hittades ett misstänkt vapen, vilket upptäcktes av barn i ett skogsparti nära förskolan. Polisen har omhändertagit det vapenliknande föremålet för teknisk undersökning och en anmälan om grovt vapenbrott har upprättats. Det är oklart hur länge föremålet legat på platsen och ingen misstänkt person är identifierad i nuläget. Parallellt med dessa händelser fortsätter Axfood att återkalla Garants Chili Cheese Nuggets på grund av en risk för plastbitar. Ytterligare en batch har återkallats, vilket följer på en tidigare återkallelse. Den aktuella produkten har bäst före-datum 2027/09/19 och konsumenter uppmanas att återlämna produkten för ersättning. Dessa återkallelser är en påminnelse om vikten av noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa livsmedelssäkerheten. \Nyheterna fortsätter med en tragisk utveckling när en man i 30-årsåldern hittades skjuten i Alby, söder om Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott. Mannen anträffades utomhus av privatpersoner och fördes till sjukhus med ambulans. En person har gripits, men polisen är förtegen om detaljer och brottsplatsen är ännu inte helt fastställd. Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen, betonar att anträffadeplatsen kan skilja sig från brottsplatsen. Samtidigt har Åklagarmyndigheten åtalat två män för inblandning i mordet på rapparen Gaboro i Norrköping i december 2024. Mordet filmades och spreds på sociala medier. En 22-årig man åtalas för mord och grovt vapenbrott, medan en 30-årig man åtalas för medhjälp till mord. 22-åringen åtalas också för mordförsök i Gusum. Utöver dessa våldsbrott bekräftar UD att två barn var bland de tre svenskar som dödades i ett flyganfall i Libanon i mars. Anhöriga är underrättade. Ytterligare internationella nyheter inkluderar gripandet av en svensk man i Thailand. Mannen var internationellt efterlyst av Interpol och greps i en lyxlägenhet i Phuket den 9 april. Svenska ambassaden ska ha bidragit till gripandet. Denna händelse markerar ett exempel på internationellt samarbete i brottsbekämpningen.\Flera andra nyheter påverkar också allmänheten. En endagsstrejk från det tyska flygfacket riktad mot Lufthansa orsakar omfattande störningar i flygtrafiken. Cirka 500 avgångar och 90 000 passagerare berörs av strejken, vilket inträffar under påskledigheten. Facket har tagit ut kabinpersonalen i strejk efter att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal brutit samman. I en annan händelse fick en tioårig pojke i Jönköping sms med erbjudanden om att köpa knark. Pojken kontaktades vid fyra tillfällen av en avsändare som kallade sig 'Tomten'. Händelsen är polisanmäld och vårdnadshavare uppmanas att prata med sina barn om misstänkta meddelanden. Polisen menar att det kan handla om massutskick riktade mot specifika områden eller åldersgrupper. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna återigen dieselpriset kraftfullt, med en höjning på 1,10 kronor litern för företagskunder. Bensinpriset höjs marginellt med 15 öre. Denna prisökning kommer efter att priset sänktes föregående dag, vilket illustrerar drivmedelsprisernas volatilitet





