Lagercrantz sågar Björn Borgs självbiografi: ”En vansinnig konstruktion”

David Lagercrantz, författaren bakom ”Jag är Zlatan”, kritiserar Björn Borgs självbiografi ”Hjärtslag” och ifrågasätter valet av författare. Han lyfter fram vikten av en extern röst för att skapa en engagerande och trovärdig berättelse, och hyllar samtidigt Borgs öppenhet om missbruk.

David Lagercrantz , mannen bakom den enormt framgångsrika självbiografi n ”Jag är Zlatan” om fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic, uttalar sig nu om Björn Borg s färdiga självbiografi ” Hjärtslag ”. Lagercrantz, vars verk präglas av en djup förståelse för hur en biografisk berättelse bör konstrueras för att nå maximal effekt och autenticitet, lyfter fram vikten av en extern författare för att skapa den där nödvändiga krocken och den kritiska blicken som kan ge liv åt berättelsen.

Han ifrågasätter valet att låta Björn Borgs fru skriva boken, och menar att det riskerar att skapa lojalitetsfällor som kan hämma berättelsen och dess potential. Han poängterar att ett professionellt perspektiv, från någon som inte är involverad i det privata livet, är avgörande för att skapa en engagerande och trovärdig skildring.\Lagercrantz tar upp specifika exempel från boken för att illustrera sina poänger. Han kritiserar en passager som han anser vara stilistiskt klumpig och förnumstig. Han menar att den påminner om en skoluppsats snarare än ett professionellt skrivet verk. Denna kritik bottnar i Lagercrantz starka övertygelse om att skrivande, precis som andra yrken, kräver specifika färdigheter och ett yrkeskunnande. Han betonar att även om han personligen kanske inte är målgruppen för den här typen av prosa, så är det viktigt att författaren besitter den förmågan att skriva fängslande och engagerande. Trots kritiken är Lagercrantz generös i sin bedömning. Han hyllar Björn Borgs mod att öppet berätta om sina tidigare drogproblem, ett erkännande som han menar förtjänar uppmärksamhet och respekt. Han tror att boken kommer att hitta sina läsare, och han ser Björn Borgs öppenhet som en viktig aspekt av verket. Samtidigt framhåller han vikten av professionella författare, vilket framgår tydligt av hans egen karriär och framgångar med ”Jag är Zlatan” där han bevisat sin förmåga att fånga läsare.\David Lagercrantz, som förutom sitt engagemang i biografier också är framgångsrik deckarförfattare, aktuell med ”Post Mortem”, den tredje delen i deckarserien om Hans Rekke och Micaela Vargas, visar genom sina uttalanden inte bara sin erfarenhet av att skriva biografier utan också sin förståelse för de komplexa processer som krävs för att skapa en framgångsrik bok. Han understryker vikten av objektivitet, professionellt kunnande och en förmåga att uttrycka sig på ett sätt som engagerar läsaren. Hans åsikter reflekterar en djup respekt för hantverket och en insikt i hur man bygger en historia som berör och väcker intresse. Han ger en viktig perspektiv på bokens tillkomst och understryker vikten av att välja rätt samarbetspartner för att nå ut med en stark och trovärdig berättelse. Lagercrantz tankar är viktiga för alla som vill läsa eller skapa en bra självbiografi, och hans kritik belyser de utmaningar och möjligheter som uppstår vid skapandet av en sådan





