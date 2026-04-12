Läkare dömd för våldtäkt: Förtroendet för vården skakat

Läkaren Christian Abi-Khalil döms till fängelse för våldtäkt mot patienter. Ansvarsnämnden återkallar legitimationen. Brotten har skadat förtroendet för vården.

När en patient slog larm om övergrepp efter en obehaglig läkarundersökning, avslöjades en chockerande sanning. Läkare n Christian Abi-Khalil hade utnyttjat sin position och förgripit sig på ett flertal patienter. Detta inträffade i samband med medicinska undersökningar. Hovrätten dömde Abi-Khalil till åtta års fängelse för tio våldtäkt er. Ytterligare en månad senare åtalades han för nio våldtäkt er till, samt tre våldtäkt er mot barn.

De fruktansvärda handlingarna ska ha ägt rum under hans yrkesutövning på olika vårdcentraler mellan åren 2023 och 2024. Det är en mörk skugga som nu vilar över förtroendet för vården, och en djup oro sprider sig bland patienter och allmänhet. Rättsprocessen har avslöjat en baksida av det medicinska yrket som få hade kunnat föreställa sig. Nu väntar många spända på hur rättsprocessen ska fortsätta och vilka konsekvenser detta kommer att få för de drabbade och för vårdens framtid. Det är av yttersta vikt att rättvisan skipas och att de ansvariga ställs till svars för sina handlingar. En djupgående utredning är nödvändig för att säkerställa att liknande händelser aldrig upprepas.\Ansvarsnämnden, i sitt beslut om återkallning av Abi-Khalils legitimation, understryker allvaret i hans handlingar. De skriver att Abi-Khalil missbrukat sin yrkesroll och utnyttjat patienternas särskilda förtroende. Detta eftersom övergreppen skett i en situation där patienten var i en särskilt sårbar position, under en medicinsk undersökning. ”Sexualbrott begångna mot patienter är allvarliga brott i patientsäkerhetslagens mening och brotten som Christian Abi-Khalil dömts för påverkar i högsta grad förtroendet för honom som legitimerad läkare”, konstaterar ansvarsnämnden. Beslutet är ett tydligt budskap om att sådana handlingar inte tolereras inom vården. Det sänder också en signal till andra läkare om vikten av att agera etiskt och professionellt. Abi-Khalils agerande har inte bara förstört många människors liv utan även allvarligt skadat förtroendet för hela läkarkåren. Nu krävs det handling för att återskapa förtroendet och säkerställa att patienter kan känna sig trygga i mötet med vården. Det innefattar ökade kontrollåtgärder, utbildning och en starkare betoning på etiska riktlinjer inom medicinska yrken.\Christian Abi-Khalil har hela tiden nekat till brott och hävdat att allt han gjort varit medicinskt motiverat. Denna försvarslinje har inte övertygat domstolarna. Rättens beslut visar tydligt att hans förklaringar inte har hållit. Rättsfallet är en stark påminnelse om att maktmissbruk kan förekomma inom alla yrken, även de som är byggda på förtroende. Det understryker vikten av att granska och ifrågasätta, samt att skydda de mest utsatta. Patienter har rätt att känna sig trygga och säkra i vårdmiljön. Fallet belyser behovet av en starkare tillsyn och skyddsmekanismer. Det är en väckarklocka för hela samhället, och det kräver åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Det är viktigt att stödja offren och att erbjuda dem den hjälp de behöver för att bearbeta traumat. Det krävs även en bredare diskussion om sexualbrott och sexuellt utnyttjande, samt att stärka kunskapen om hur man kan identifiera och förebygga sådana brott





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

