Läkare i Dalarna kräver att Cosmic-avtalet bryts efter omfattande patientsäkerhetsrisker

En grupp läkare i Region Dalarna kräver nu en extern utredning och en haverikommission för att avveckla det utskällda journalsystemet Cosmic, med hänvisning till hotad patientsäkerhet och en ohållbar arbetsmiljö.

Krisen kring journalsystemet Cosmic i Region Dalarna har nu nått en brytpunkt där en grupp läkare kräver drastiska åtgärder. Sedan det nya systemet implementerades för ett halvår sedan har frustrationen inom vårdkåren växt lavinartat, och nu väljer fem framträdande läkare att gå ut offentligt med krav på en extern utredning för att helt bryta avtalet med leverantören Cambio. Enligt läkargruppen är situationen inte längre hållbar, varken för personalen eller för patienternas säkerhet.

Torbjörn Hemberg, som är en av de drivande läkarna bakom initiativet, betonar att kritiken är stenhård och att systemet i dess nuvarande form saknar en framtid i regionen. En enkät genomförd av Dalarnas läkarförening visar en dyster bild där över 400 läkare uttrycker en djup oro över att patientsäkerheten hotas till följd av systemets brister. Bakgrunden till kravet är en lång rad misslyckade försök att nå fram till regionledningen genom interna kanaler. Trots namninsamlingar, formella arbetsmiljöanmälningar och otaliga möten upplever läkarna att deras röster inte har blivit hörda på ett tillfredsställande sätt. De beskriver en vardag där tekniska hinder leder till konkreta felbehandlingar och ett enormt slöseri med resurser i form av övertidsarbete. Läkarna beskriver det som blodigt allvar och betonar att de har en yrkesetisk skyldighet att larma offentligt när liv står på spel. De kräver nu att regionledningen erkänner att hälso- och sjukvården befinner sig i en djup kris som en direkt följd av det havererade IT-projektet. Kravlistan är omfattande och inkluderar en extern utredningsgrupp bestående av jurister, ekonomer och tekniker som ska kartlägga de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att avveckla Cosmic och återgå till det tidigare systemet Take care. Utöver den ekonomiska och tekniska genomlysningen kräver läkarna tillsättandet av en oberoende haverikommission. Denna kommission ska granska hela upphandlingsprocessen av Cosmic från dess inledande skede till dagens genomförande. Syftet är att få klarhet i hur ett så pass omfattande system kunde implementeras trots de uppenbara bristerna och den omfattande kritiken från de som faktiskt använder systemet i det dagliga arbetet. För läkargruppen handlar detta om mer än bara mjukvara; det handlar om att återupprätta förtroendet för vården och säkerställa en arbetsmiljö där personalen kan fokusera på patienternas behov istället för att kämpa mot ett dysfunktionellt IT-stöd. Regionledningen står nu under hård press att bemöta dessa krav och förklara hur de avser att hantera den akuta situationen som hotar både patientsäkerheten och personalens hälsa på lång sikt





