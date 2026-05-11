Läkare kräver miljoner i ersättning efter det svenska styckmordet

Två läkare som under decennier levt i skuggan av anklagelser om ett styckmord söker nu ekonomisk upprättelse från svenska staten genom ex gratia-ersättning.

Berättelsen om det så kallade svenska styckmordet är en av de mest tragiska och kontroversiella juridiska processerna i modern svensk historia. Allt tog sin början under sommaren 1984 när den 27-åriga Catrine da Costa hittades styckad i Stockholm, ett brott som chockade hela nationen och ledde till en omfattande polisutredning.

År 1988 hamnade två läkare, Thomas Allgén och Teet Härm, i centrum för uppmärksamheten när de åtalades för mordet. De kom att bli kända i media som allmänläkaren och obducenten. Rättegången var extremt medialt uppmärksammad och skapade en bild av männen som kalla styckmördare, vilket fick förödande konsekvenser för deras anseende och privatliv. Tingsrätten friade dem till slut från mordanklagelserna, men domstolen slog samtidigt fast att det var dessa två män som hade styckat kvinnans kropp.

Eftersom preskriptionstiden för brott mot griftefriden redan hade löpt ut kunde de inte dömas för just detta, men domen fick ändå katastrofala följder. Kammarrätten bekräftade senare slutsatsen att männen utfört styckningen, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in och deras professionella karriärer utplånades omedelbart. Under de följande decennierna levde männen i en social och professionell isolering som beskrivs som fullständigt krossande.

En av läkarna har i senare intervjuer vittnat om att han levt i nästan total isolering i fyrtio år, avskuren från det samhälle och det yrke han en gång älskade. Fallet fick ny aktualitet år 2024 genom SVT:s dokumentärserie 'Dokument inifrån: Det svenska styckmordet'. I denna granskning framkom det att utpekandet av läkarna hade vilat på mycket svaga grunder och att processen varit kantad av allvarliga felaktigheter.

Dokumentären belyste hur polisen under utredningen hade undanhållit centralt material som kunde ha påverkat bedömningen av männens skuld. Dessutom framkom det att vittneskonfrontationer hade genomförts på ett sätt som var direkt rättsosäkert och felaktigt, vilket kastar ett mörkt ljus över hur rättsväsendet hanterade fallet under 1980-talet. Mot bakgrund av dessa avslöjanden har advokaterna Thomas Olsson, Filip Rydin och Alparslan Tügel nu tagit sig an uppdraget att söka upprättelse för de två männen.

De har lämnat in en ansökan till regeringen om att männen ska tillerkännas ersättning ex gratia. Begreppet ex gratia innebär att staten betalar ut en summa av nåd, utan att vara juridiskt bunden till det genom en dom eller lag. Advokaterna yrkar på fem miljoner kronor vardera, eller ett belopp som regeringen finner skäligt, med argumentet att domskälen har förpassat männen till en tillvaro präglad av socialt utanförskap och avsaknad av framtidshopp.

De menar att det är statens skyldighet att kompensera individer vars liv har förstörts på grund av systemfel inom rättskedjan. Det finns flera historiska prejudikat i Sverige där staten har beviljat ersättning ex gratia i liknande situationer av grov orättvisa. Ett exempel är fallet med bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson som 2022 fick en miljon kronor var efter att felaktigt ha pekats ut som ansvariga för dödsfallet av fyraåriga Kevin i Arvika 1998.

Andra exempel inkluderar ersättningar till transpersoner som tvångssteriliserades mellan 1972 och 2013, samt till personer som drabbades av narkolepsi efter vaccinationer mot svininfluensan 2009. Även barn som utsatts för vanvård i fosterhem eller på barnhem har tidigare kunnat söka liknande ersättningar. Genom att åberopa dessa tidigare fall hoppas läkarnas ombud att regeringen ska inse vidden av det lidande som Allgén och Härm utsatts för och slutligen ge dem den ekonomiska och moraliska upprättelse de söker efter fyrtio år av utstötning





