Läkare vittnar om skjutningar av barn i Gaza: 'Vi tvingades välja vilka som skulle få leva'

Amerikanska läkaren Mimi Syed berättar om de fasansfulla förhållandena på Nassersjukhuset i Khan Younis, Gaza, där hon bevittnade en ström av barn som skjutits i huvudet. Hon dokumenterade ett flertal fall och beskriver den desperata bristen på resurser och de svåra beslut läkarna tvingades fatta. Hennes vittnesmål är en del av en större berättelse om våld mot civila och en humanitär kris i Gaza.

Jag visste att jag måste dokumentera det, annars skulle ingen tro mig. Det är de chockerande orden från den amerikanska läkaren Mimi Syed , som vittnar om fruktansvärda scener från Nassersjukhuset i Khan Younis, Gaza . I augusti 2024 möttes hon av den fyraåriga Mira, med blod över hela ansiktet. En kula hade trängt in i hennes huvud. Under sina resor till Gaza dokumenterade Syed totalt 18 fall där barn skjutits med ett enda skott mot huvudet, nacken eller bröstet.

De allra flesta var döda vid ankomst. Läkaren beskriver den otroliga bristen på resurser och den desperata situationen på sjukhuset, där engångsartiklar återanvändes gång på gång och flugor kunde ses inuti andningsslangar. Mimi Syed berättar om de svåra beslut hon och hennes kollegor tvingades ta, om att välja vilka patienter som skulle få leva och vilka som skulle dö, en verklighet ingen läkare borde behöva möta. Situationen förvärrades ytterligare då Miras mamma skadades i en israelisk attack och behövde amputera ett ben. Syed kämpar aktivt för att få igenom en evakuering av Mira och hennes mamma, men har stött på hinder, inklusive avslaget visum från USA.\Syeds vittnesmål är en del av en större berättelse om den humanitära krisen i Gaza. Hon och hennes kollegor har sett en systematisk våldsanvändning mot civila, inklusive barn, vilket bekräftas av andra medicinska professionella som arbetat på sjukhusen i Gaza. Hennes erfarenheter speglar den bredare bilden av attacker mot sjukhus, medvetna attacker mot civila, tvångsförflyttning och blockader som lett till svält, kriterier som flera experter pekar ut som tecken på folkmord. Den 72-sidiga rapporten som citerar Syeds vittnesmål, tillsammans med andra liknande berättelser, ger en stark grund för de anklagelserna. Attackerna mot Nassersjukhuset, där minst 20 personer dödades, inklusive vårdpersonal och journalister, är ett exempel på de övergrepp som dokumenteras. Syeds erfarenheter är inte isolerade händelser, utan en del av ett mönster av våld och lidande som lämnat djupa sår. Den israeliska militärens agerande har kritiserats skarpt, och många anser att det strider mot internationell lag.\Mimi Syed berättar om den politiska aspekten av hennes arbete och de svårigheter hon mött, inklusive att nekas visum till USA efter att ha uttalat sig kritiskt om Israels agerande. Hon betonar vikten av att dokumentera vad som händer och att världen äntligen börjar lyssna. Hon understryker dock att lyssnandet inte är nog, och att konkreta åtgärder måste vidtas. Hon nämner också de svåra omständigheterna och de extrema beslut som läkare tvingats ta på grund av bristen på resurser. Hennes arbete har inte bara handlat om att rädda liv utan också om att vittna om en mänsklig tragedi. Läkarens berättelse är en kraftfull påminnelse om krigets mänskliga kostnader och vikten av att söka rättvisa och ansvarighet. Det är ett rop på handling för att stoppa våldet och ge humanitär hjälp till de drabbade. Syed och hennes kollegor har stått i frontlinjen av en humanitär kris och deras vittnesmål är avgörande för att avslöja sanningen och kräva förändring





