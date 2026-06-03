Läkemedelsrester i råttor kopplade till ökad risk för zoonotiska infektioner i Brasilien

En ny SLU‑studie visar att råttor i Salvador bär på rester av läkemedel som citalopram och antibiotika, vilket ökar sannolikheten för parasitinfektioner och kan främja antibiotikaresistens, med potentiella konsekvenser för människors hälsa.

Studier från Sveriges lantbruksuniversitet har öppnat ett djupt samtal om hur läkemedelsrester i miljön kan påverka spridningen av sjukdomar från vilda gnagare till människor. Forskarlaget reste till de ekonomiskt utsatta delarna i Salvador , Brasilien, där de samlade in 152 råttor för att undersöka både närvaron av läkemedelsrester och vilka patogener som fanns i deras organ.

Analysen omfattade 97 olika läkemedelssubstanser samt sex specifika smittämnen som är kända för att orsaka zoonotiska sjukdomar. Resultatet visade att råttornas hjärnor bar spår av ett brett spektrum av substanser, däribland antibiotika, antidepressiva medel och antipsykotiska preparat. Det mest framträdande läkemedlet var det antidepressiva medlet citalopram, som återkom i en betydande andel av djuren





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Läkemedelsrester Råttor Zoonoser Antibiotikaresistens Salvador

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