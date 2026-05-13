Lamine Yamal får rön till sig i Barcelona-drama

Superstjärnan Lamine Yamal , 18, viftade med en palestinsk flagga från den öppna spelarbussen när Barcelona säkrade ligatiteln mot Real Madrid. Lamine Yamal har källor nära spelaren uppgett att handlingen var spontan och att Yamal har starka känslor kring den israelisk-palestinska konflikten.

Barcelonaspelaren, med sina 42 miljoner följare på Instagram, har dessutom aldrig tvekat att använda sin plattform för att uttrycka sina åsikter. Däremot har han inte offentligt uttalat sig om kriget mellan Israel och Hamas i Gaza, som inleddes efter den Hamasledda attacken mot södra Israel den 7 oktober 2023. Premierminister Pedro Sánchez fick frågor om händelsen under en pressträff på tisdagen och Barcelonatränaren Hansi Flick kommenterade uppmärksamheten kring Yamal på en presskonferens inför helgens match. Jag gillar det inte.

Jag pratade med honom, men det är hans beslut. Han är 18 år, svarade Flick enligt spanska medier





