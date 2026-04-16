Landskrona Bois bakom önskad start – Asterhed erkänner missnöje

Landskrona Bois har haft en tung inledning på Superettan med noll poäng efter två omgångar. Tränaren Robin Asterhed är besviken över lagets poängsnitt och lyfter fram både brister i offensiven och försvaret.

Landskrona Bois har fått en betydligt trögare start på Superettan än vad klubben och dess supportrar hade hoppats på. Efter de två inledande omgångarna återfinns Skånelaget på jumboplatsen, utan ett enda poäng att notera. En nollpoängare efter förluster mot både Örebro SK och Falkenbergs FF innebär att fjolårets nia nu har en tuff utmaning framför sig. Chefstränaren Robin Asterhed är inte nöjd med lagets prestationer och framför allt inte det låga poängsnittet sedan han tog över rodret.

Vi ville absolut inte ha den här inledningen på säsongen, och det är givetvis tråkigt att konstatera att det har blivit en mindre bra start, säger Asterhed till Fotbollskanalen. Han reflekterar över de förlorade matcherna och pekar på avgörande brister. I bortamötet mot Örebro SK menar tränaren att laget dominerade spelmässigt och skapade mängder av målchanser, men misslyckades med att förvalta dem. Samtidigt tillät man motståndarna att skapa en stor målchans som sedermera ledde till förlusten. Även hemma mot Falkenberg, som beskrivs som en välarrangerad och duktig motståndare, känner Asterhed att matchplanen kanske inte satt helt perfekt från start. Trots perioder där Bois spelade bra, släppte man in ett avgörande mål i den 89:e minuten. Det är bekymmersamt att vi tillåter så pass stora målchanser när motståndarna väl får avsluta mot vårt mål, och det är en liknande problematik som vi såg i den första matchen. Mot Falkenberg var vi inte heller tillräckligt nöjda med vårt försvarsspel eller vårt sätt att skapa chanser framåt. Det var små marginaler som avgjorde, förklarar han. Robin Asterhed tog över som huvudtränare för Landskrona Bois i början av juni förra året, då Max Mölder lämnade för ett uppdrag i den polska högstaligan. Mölders tid i klubben präglades av ett poängsnitt på 1,5 poäng per match under hans 65 matcher i den randiga tröjan. Ett snitt som Asterhed nu har svårt att leva upp till. Jag vill vinna varje match, och ett poängsnitt som detta är inte tillräckligt bra, konstaterar Asterhed bestämt. Han medger att den nuvarande situationen, med noll poäng efter två omgångar, inte är vad man förväntat sig och att laget inte är på rätt väg utifrån resultatperspektivet. Trots de negativa resultaten ser tränaren också positiva tendenser och en utveckling inom laget. Sett till hur vi presterar och hur laget blir bättre vecka för vecka, så tycker vi att vi är på väg framåt och på rätt väg, menar han. Nyckeln till att vända trenden och förbättra resultaten ligger enligt Asterhed i att fortsätta arbeta med lagets speluppfattning och att implementera den i olika spelfaser. Målet är att både öka antalet skapade målchanser och samtidigt minska antalet chanser man släpper till. En annan viktig aspekt är att undvika att tappa momentum under matcher, något som Asterhed upplevde att laget gjorde under en 30-minutersperiod i den senaste matchen. Vi måste fortsätta bygga vidare på vår gemensamma bild av spelet och förbättra oss inom dessa områden. Det handlar mycket om att bli mer effektiva i anfallsspelet och stänga till bakåt. Dessutom är det avgörande att vi inte ger bort vårt momentum, vilket jag upplevde att vi gjorde under en period mot Falkenberg, avslutar Asterhed. Den nuvarande poänglöshet och den bristfälliga inledningen på säsongen sätter press på Landskrona Bois och dess ledning. Supporterbasen har höga förväntningar, och att ligga sist i tabellen efter bara två omgångar är inte acceptabelt för en klubb med ambitioner. Robin Asterheds uttalande tyder på en medvetenhet om problemen och en vilja att ta tag i dem. Utmaningen ligger i att omvandla de positiva tendenser han ser i träning och spel till konkreta resultat på planen. De kommande matcherna blir avgörande för att se om Bois kan hitta formen och klättra i tabellen. Frågan är hur snabbt tränarens vision och metodik kan omsättas i poäng. Konkurrensen i Superettan är hård, och många lag kämpar om att undvika nedflyttning samtidigt som andra jagar uppflyttning. Att tappa poäng nu kan bli kostsamt senare under säsongen. För Landskrona Bois gäller det att snabbt hitta en vinnande väg och visa att man kan konkurrera med de bästa lagen i serien. Asterheds fokus på att förbättra både anfalls- och försvarsspel, samt att bibehålla momentum, är centrala delar för att lyckas. Utan en tydlig förbättring, både spelmässigt och resultatmässigt, riskerar Landskrona Bois att få en lång och tuff säsong framför sig





Landskrona Bois Superettan Robin Asterhed Fotboll Klubbnyheter

