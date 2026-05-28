Landslagsläkaren förklarar varför Kulusevski missar VM

Sveriges landslagsläkare Jonas Werner redogör för beslutet att inte ta med Dejan Kulusevski till VM på grund av knäskada. Han ger också uppdateringar om Carl Starfeldt och Alexander Isaks status inför turneringen.

Landslagsläkaren Jonas Werner förklarar beslutet att inte ta ut Dejan Kulusevski till VM-truppen. Under en presskonferens med förbundskapten Graham Potter redogjorde Werner för de medicinska skälen.

Kulusevski har lidit av en broskskada i knäet sedan i maj förra året och har inte spelat fotboll sedan dess. Werner har haft kontinuerlig kontakt med spelaren och Tottenhams medicinska team. Det har varit en lång och komplicerad process. Kulusevski har gjort allt i sin makt för att bli redo, men den medicinska bedömningen visade att han inte var tillräckligt återställd.

Broskskador är svåra att behandla, särskilt på en plats med hög belastning som knäet. Tyvärr har skadan inte läkt tillräckligt för att klara den belastning som krävs på VM-nivå. Werner uttryckte förhoppningar om att Kulusevski ska kunna vara redo till nästa säsong. Beslutet att utesluta honom var svårt men nödvändigt för att inte äventyra hans långsiktiga hälsa.

Förbundskapten Graham Potter betonade att lagets sammansättning bygger på både form och fysisk status. Utan Kulusevski förlorar Sverige en kreativ kraft på kanten, men truppen har andra spelare som kan kliva fram. Potter ville inte spekulera i om laget skulle ändra spelsystem utan sade att de har flera alternativ. Under samma presskonferens gav Werner också uppdateringar om Carl Starfeldt och Alexander Isak.

Starfeldt har haft en lårskada men rehaben går framåt. Han var med på uppvärmning och lätt bollträning innan han fortsatte individuell rehab. Målet är att han ska vara redo för premiären mot Tunisien. Isak har haft en hackig vår med varierande träningsmängd, vilket man måste ta höjd för.

Werner sade att de arbetar för att få honom fysiskt redo till första matchen. Huruvida Isak kommer att starta är en fråga för fotbollsledningen att avgöra. Sverige inleder VM mot Tunisien den 26 november. Utan Kulusevski är det upp till andra spelare att ta ansvar.

Laget har en bra mix av rutin och ungdom, och förhoppningarna är att Starfeldt och Isak blir spelklara. Werner avslutade med att betona att medicinska beslut alltid tas med spelarens bästa i åtanke. Trots att Kulusevski är en stor förlust, tror läkarteamet att laget kan prestera väl. Fansen hoppas på ett starkt svenskt VM, och med rätt rehab kan flera spelare vara tillgängliga.

Träningsmatcher mot Mexiko och andra lag kommer att avgöra slutgiltig status. Sammanfattningsvis krävs tålamod och noggrann planering för att Sverige ska kunna gå långt i mästerskapet





