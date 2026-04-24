Landslagsstjärnor kritiska mot Champions League-finalens nya format

Svenska fotbollsspelare uttrycker oro över det nya upplägget med två finalmatcher i Champions League, och efterlyser den klassiska, avgörande finalmatchen.

Debatten rasar kring det nya upplägget för damernas Champions League -final. Beslutet att spela finalen i två matcher, hemma och borta, istället för en traditionell engångsmatch har mötts av stark kritik från flera av Sveriges mest framstående fotbollsspelare.

Stina Blackstenius, Rebecka Blomqvist och Fridolina Rolfö är några av de profiler som ifrågasätter formatet och uttrycker en längtan efter den klassiska, avgörande finalmatchen. Kritiken handlar framförallt om att ett dubbelmöte tar bort den direkta pressen och den dramatiska spänningen som en enda finalmatch erbjuder. Spelarna menar att en final ska vara en "do or die"-situation, där varje misstag kan vara kostsamt och ett enda ögonblick kan skriva historia.

Att ha en andra chans, som ett dubbelmöte ger, minskar enligt dem känslan av en riktig final. Blackstenius, som nyligen avgjorde Champions League-finalen för sitt lag, uttryckte sin förvåning över beslutet och var tvungen att be om en förtydligande flera gånger för att förstå att det verkligen skulle vara två matcher.

Rebecka Blomqvist, som spelar för Eintracht Frankfurt, delar samma åsikt och påpekar att det känns ovanligt med en final i två delar, särskilt med tanke på att semifinaler och kvartsfinaler oftast avgörs i enkelmöten. Hon föreslår att en final bör spelas på neutral mark eller som ett hemma- och borta-möte för att vara rättvisare. Fridolina Rolfö är tydlig med att hon föredrar en match som avgör allt.

Hon argumenterar för att det är mer rättvist att inte ge något lag en fördel genom att spela hemma i en final. Hon betonar att en klassisk final handlar om att prestera på topp direkt och att ett misstag kan vara avgörande. Det dubbla upplägget, enligt Rolfö, minskar den intensiva pressen och den omedelbara konsekvensen av handlingar.

Även om det finns en viss förståelse för att ett dubbelmöte kan ge lagen en andra chans, så anser hon att det inte är i linje med vad en final bör representera. Diskussionen handlar inte bara om sportslig rättvisa utan också om den mentala aspekten av en final. Spelarna vill ha en match där allt står på spel från första minuten, en match där de kan visa sin fulla potential under maximal press.

Det finns en oro för att ett dubbelmöte kan leda till en mer försiktig och taktisk spelstil, där lagen fokuserar mer på att undvika misstag än att ta risker och skapa chanser. Denna oro förstärks av vetskapen om att det finns en andra match att spela, vilket kan minska den desperation och den passion som ofta kännetecknar en final. Trots den utbredda kritiken finns det också röster som ser fördelar med det nya upplägget.

Smilla Holmberg, som har erfarenhet av att spela i Europa Cup, lyfter fram publikperspektivet och menar att ett dubbelmöte kan skapa mer engagemang och intresse kring turneringen. Hon påpekar att det ger supportrarna fler tillfällen att se sina lag spela och att det kan bidra till att öka publikintresset för damfotboll. Holmberg menar att det kan vara en positiv utveckling för sporten i stort.

Oavsett formatet är alla dock överens om att det är ett stort styrkebesked för svensk fotboll att två lag har tagit sig hela vägen till finalen. Att titeln dessutom har potentialen att landa i en svensk klubb ses som en mycket positiv händelse. Det visar på den höga kvaliteten på svensk damfotboll och den framgång som klubbarna har haft i Europa.

Diskussionen om finalformatet kommer sannolikt att fortsätta, men det är tydligt att spelarna värdesätter den dramatiska spänningen och den direkta pressen som en traditionell finalmatch erbjuder. Oavsett hur finalen spelas är det en historisk händelse som kommer att bli ihågkommen och som visar på den växande populariteten och kvaliteten på damfotboll





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League Damfotboll Final Stina Blackstenius Fridolina Rolfö Kritik Format

United States Latest News, United States Headlines

