Länsstyrelsen varnade för giftig mark vid SSAB:s nya stålverk – anställda har insjuknat

Bygget av SSAB:s nya elektrostålverk i Luleå har uppmärksammats för risker kopplade till kraftigt förorenad mark. Länsstyrelsen varnade för hälsorisker innan bygget, och flera anställda har insjuknat under markarbeten. Oron kvarstår kring vad som egentligen döljer sig i marken och hur det påverkar hälsan trots att projektet ses som avgörande för klimatomställningen.

LULEÅ . Bygget av SSAB :s nya elektro stålverk i Luleå har skuggats av oro över giftig mark och potentiella hälsorisker . Länsstyrelsen och externa konsultfirmor har tidigare uttryckt varningar om dessa risker inför byggprojektet. Hittills har ett tjugotal personer som arbetat med markarbeten rapporterats ha insjuknat. "Frågan är om någon vet exakt vad som finns i marken", säger Sabina Hoppe, enhetschef för miljöskydd vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Projektet sker på en plats med en historik av omfattande markföroreningar. Dessa inkluderar slagg från masugnar samt muddermassor från havsbotten. "Förr grävde man ner det ena och det andra, frågan är om någon vet exakt vad som finns i marken", fortsätter Sabina Hoppe. En saneringsarbetare, Ricky Davies, har drabbats av allvarliga lungbesvär, hostat blod och upplevt kraftig yrsel, vilket potentiellt kan kopplas till exponering för markföroreningarna. Det är dock fortfarande oklart exakt vad som orsakat besvären hos Ricky Davies och andra drabbade. SSAB har drivit industriell verksamhet på området sedan 1974, då koksverket togs i drift. Carl Orrling, teknisk chef och ansvarig för SSAB:s omställningskontor, uppger att ungefär tio procent av hela anläggningsområdet bedöms ha föroreningshalter som kräver schaktsanering. Marken var ursprungligen avsedd för ett nytt stålverk, Stålverk 80, och det nya elektrostålverket möjliggör därmed "drömmen som fanns då, om sluttillverkning av stål i Norrbotten", enligt Orrling. När SSAB ansökte om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, varnade länsstyrelsen för att området var "kraftigt förorenat". Myndigheten ansåg att grundläggningsalternativ som involverade schaktning inte var att föredra på grund av den "överhängande risken för ytterligare föroreningsspridning". Sabina Hoppe betonar att även om stålverket är viktigt för klimatomställningen, får det inte ske till vilket pris som helst. Länsstyrelsen ansåg att SSAB:s ansökan inte tillräckligt tydligt kopplade till riskerna för människor och miljö. "Vi tycker alltid att man ska vara försiktig och restriktiv. Samtidigt behöver vi satsningar som den här för att vi ska klara klimatomställningen", säger Hoppe. Hon tillägger att man inte kan stoppa all utveckling, då det skulle bromsa framstegen och ha negativa konsekvenser för klimatet genom fortsatt användning av fossila bränslen. SSAB lät genomföra en kartläggning av föroreningarna tillsammans med en konsultfirma. Kartläggningen visade att åtgärder krävdes innan schaktningsarbeten kunde påbörjas, då halterna av PAH (polyaromatiska kolväten) kunde utgöra en hälsorisk. PAH-ämnen är kända för att vara cancerframkallande, främst vid långvarig exponering, enligt toxikologen Annika Hanberg vid Karolinska institutet. PAH är en stor grupp kolväten som kan bildas vid förbränning och är vanliga luftföroreningar, där vissa är potentiellt cancerframkallande på lång sikt. Annika Hanberg tror dock inte att PAH är den enda orsaken till de akuta symtomen hos de drabbade anställda. Hon förklarar att halterna av föroreningar kan variera stort inom ett område och även i djupled. "Om man gräver kanske det är mycket högre halter någon meter ner än vad det är vid ytan", säger hon. Hon menar att det i dagsläget är mycket svårt att fastställa den exakta orsaken till att arbetarna blivit sjuka, då flera faktorer spelar in, inklusive typ av föroreningar, aktuella halter och exponeringstid. Trots att elektrostålverket ses som en viktig del av klimatarbetet, behöver det enligt Annika Hanberg inte innebära att det är riskfritt för hälsan. "Vi har sett det förut många gånger, att olika syften kommer i konflikt med varandra. Att man gör någonting som man tror är bra för miljön som sedan kan bli en hälsorisk." Efter att SSAB kompletterat sin ansökan till Mark- och miljödomstolen gav länsstyrelsen sitt godkännande för bygget, men med krav på fler provtagningar, strängare gränsvärden för cyanid, zink och PAH, samt skyddsåtgärder för häckande storspov. "Även om du gör en jättebra provtagning med mellanrum på en meter, kan du missa något. På grund av alla metaller går det inte heller att skanna marken för att se vad som finns där under", säger Hoppe. Hon tillägger att det på alla gamla industriområden finns "gamla synder som är nedgrävda", och att dokumentationen ofta saknas samtidigt som de som arbetade där inte längre finns kvar. SSAB bygger ett elektrostålverk inom sitt befintliga industriområde i Luleå. Satsningen är avgörande för övergången till fossilsnål stålproduktion och beräknas kosta 52 miljarder kronor. Det nya verket ska ersätta dagens produktion i masugnar, vilket innebär en kraftig minskning av klimatpåverkan jämfört med traditionell stålproduktion





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SSAB Luleå Miljöföroreningar Hälsorisker Stålverk

United States Latest News, United States Headlines

Nytt sjukdomsfall på SSAB – insjuknade på annat områdeYtterligare en entreprenör har anmält att en person insjuknat efter att ha utfört arbeten på SSAB i Luleå. Det har skett på ett närliggande område vid koksverket där det finns kända föroreningar. – Vi vet fortfarande inte vad som är den bakomliggande orsaken till symtomen, säger Martin Gidlund, kommunikatör för SSAB.

Read more »

Ytterligare anställd insjuknad på SSAB:s stålverkYtterligare en person har insjuknat efter att ha arbetat på SSAB:s anläggning i Luleå, men på ett annat område. Det rapporterar SVT.

Read more »

Nytt sjukdomsfall på SSAB – på annat områdeÄnnu en person har insjuknat efter att ha utfört arbete på SSAB i Luleå, rapporterar SVT Norrbotten.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »