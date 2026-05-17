Läraren med "mycket omtyckt" rykte anmäls till Lärarnas ansvarsnämnd

En lärare med "mycket omtyckt" rykte har anmälts till Lärarnas ansvarsnämnd efter att Skolinspektionen kommit fram till att han har utsatt elever för kränkande behandling vid 15 tillfällen och haft ett beteende som bedömts olämpligt och gränsöverskridande vid minst sju tillfällen.

Foto: Viktoria Bank/TT / TT NYHETSBYRÅN Skept om att "döda" elev och andra kränkande kommentarer har förekommit.har anmälts till Lärarnas ansvarsnämnd. Som grund har Skolinspektionen utredningar från två olika skolor och pekar på ett "mönster" där man menar att läraren "har visat sig vara mindre lämplig att bedriva undervisning".

En elev frågade vad som skulle hända om ett lånat redskap inte återlämnades. När redskapet återlämnades sa han - "på ett ironiskt och skämtsamt sätt", enligt honom själv - inför hela klassen:Skolans utredning visade på en rad andra kränkande händelser som skedde "med en eskalering".

Läraren medger att han vid ett tillfälle nypt två elever i rumpan, haft elever i knät och på "ett skämtsamt sätt" kallat elever för "sopor" och "odjur", samt frågat en elev "är du dum i huvudet?

" Han ska också, åter på "ett skämtsamt sätt", uttryckt "när du är där uppe får man lust att smiska till dig" när elever har klättrat på skåpen. Referenspersoner har uppgett att läraren var "mycket omtyckt av både elever och kolleger" men hade ett sätt "vilket vissa elever kunde uppfatta som otäckt", enligt anmälan.

Skolinspektionen skriver att läraren, enligt skolans utredning, "vid 15 tillfällen har utsatt elever för kränkande behandling" och vid minst sju tillfällen haft ett beteende som "bedömts olämpligt och gränsöverskridande". På nästa skola utreddes en händelse där läraren förklarade begreppet "aga" och gav exempel på hur elever kunde straffas. Läraren fick frågan om hur en stökig elev i klassen skulle ha hanterats "förr" och svarade, enligt honom själv, att eleven "aldrig hade överlevt".

Men enligt en utredning påstås läraren ha sagt direkt till en elev: En formulering som läraren själv nekar till. Men efter att skolan fått kännedom om den tidigare utredningen beslutade man sig för att först stänga av och sedan avskeda läraren - enligt skolan. För läraren själv hävdar att han lämnade efter en överenskommelse. En sammanvägd bedömning gör att Skolinspektionen nu anmäler läraren till Lärarnas ansvarsnämnd och yrkar på en varning. , skriver man i sin anmälan





