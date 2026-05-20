Lärarna lider över datortidernas brist på disciplin

I dag får nästan alla elever en egen dator i skolan. Tanken är god: bättre tillgång till information, enklare arbete och modern undervisning. Men verkligheten i klassrummen ser ofta helt annorlunda ut.

Många av de datorer som delas ut saknar fungerande spärrar mot spel, streaming och sociala medier. Resultatet blir att en stor del av lektionstiden försvinner till datorspel och serietittande i stället för skolarbete. Samtidigt förväntas läraren ständigt övervaka skärmar, säga till elever och försöka få tillbaka fokus till undervisningen. Som lärare lägger man orimligt mycket tid på att kontrollera datoranvändning i stället för att undervisa.

Det leder dessutom till återkommande konflikter med elever som egentligen borde få hjälp att koncentrera sig, inte frestas bort från arbetet varje minut. För ungdomar är detta extra problematiskt. Hjärnan är inte färdigutvecklad och impulskontrollen är begränsad. Att ge en tonåring fri tillgång till spel och underhållning under lektionstid är ungefär som att ge någon en påse godis och samtidigt säga: ”Du får inte äta av det.

" De flesta vuxna hade haft svårt att motstå frestelsen – varför förväntar vi oss då att barn ska klara det varje dag? Digitala verktyg kan vara fantastiska i skolan, men då måste de också vara anpassade för lärande. Om skolor väljer att dela ut datorer måste de dessutom ta ansvar för att skapa fungerande begränsningar och tydliga system som hjälper elever att lyckas.





