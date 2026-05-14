Lärarstudenter saknar kunskap om hur barn lär sig - kritiker

Kognitionsvetenskapen har visat att elever lär sig mer när de aktivt plockar fram kunskap ur minnet än när de bara läser samma text flera gånger. Tydliga genomgångar och strukturerad undervisning är bättre än att låta elever hitta kunskap på egen hand. Utredningarna tar avstamp i kognitionsvetenskapen, men nyexaminerade lärare vet mer om känslor och åsikter än om hur elever faktiskt lär sig.

Varje gång jag möter lärarstudenter brukar jag fråga om de får kunskap om hur barn lär sig under utbildningen. Svaret är alltid nej. Istället får de lära sig massor om vad elever tycker och känner kring undervisningen, lärarens upplevelse av sitt arbete och elevernas motivation.

Nyexaminerade lärare vet mer om känslor och åsikter än om hur elever faktiskt lär sig. Jag menar att det är att svika lärare och elever. Utredningarna tar avstamp i kognitionsvetenskap: hur barn tar till sig och bearbetar information samt hur lärare ska undervisa för att inte överbelasta elevernas arbetsminne. Vi vet till exempel att repetition stärker långtidsminnet.

