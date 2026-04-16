En replik som betonar vikten av att studera framgångsrika internationella skolsystem för att förbättra studiero och kunskapsresultat i svensk skola, med hänvisning till bristande behörighet och koncentrationssvårigheter bland elever.

Det är inte bara rimligt utan nödvändigt att studera hur några av världens mest framgångsrika skolor och skolsystem skapar studiero och höga kunskapsresultat. De som på allvar vill vända utvecklingen måste vara beredda att jämföra, lära och pröva. Detta framförs i en replik till Linda Sjöborg, där undertecknarna uttrycker djup oro över samhällets kompetensförsörjning. En särskilt angelägen fråga är att många unga saknar de kunskaper som krävs för att påbörja eller slutföra en gymnasieexamen. För att adressera dessa utmaningar har initiativ tagits, vilket resulterat i över 30 publicerade rapporter och fler än 50 genomförda seminarier. Dessa har samlat forskare, lärare, rektorer och skoldebattörer för att diskutera hur kunskapsresultaten i svensk skola kan förbättras.

Samtidigt är problemen med trygghet och studiero i svensk skola väl kända. Upplevelsen av bristande studiero delas av elever, lärare och föräldrar. Enligt en undersökning från Skolverket upplever endast hälften av eleverna i grund- och gymnasieskolan att de kan koncentrera sig under lektionerna. Detta understryks ytterligare av ett fördjupande reportage från en kommunal skola i Kallinge, där hela var tredje elev riskerar att inte bli behörig till gymnasiet. Dessa siffror illustrerar tydligt behovet av att se bortom lokala lösningar och istället blicka mot internationella framgångsmodeller. Att ignorerar de framgångar andra länder uppnått vore ett svek mot framtida generationer.

Mot denna bakgrund är det inte bara rimligt, utan en absolut nödvändighet, att studera hur några av världens mest framgångsrika skolor och skolsystem lyckas skapa både en trygg miljö för studier och uppnå höga kunskapsresultat. Att vara villig att jämföra sina egna metoder med dem som fungerar, att lära av andras erfarenheter och att våga pröva nya angreppssätt är avgörande för alla som menar allvar med att vända den negativa utvecklingen. Vi är stolta över att kunna bidra till denna viktiga diskussion och är djupt tacksamma för det engagemang som lärare, skolledare, forskare och debattörer visar. Många av dem investerar ofta egna resurser för att driva utvecklingen av den svenska skolan framåt. Deras passion och dedikation är ovärderlig. Genom att dela med oss av dessa insikter och fortsätta dialogen hoppas vi kunna bidra till en positiv förändring för alla svenska elever





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skola Utbildning Kunskapsresultat Studiero Internationella Jämförelser

United States Latest News, United States Headlines

