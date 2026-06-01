Larm om salmonella i ägg

Salmonella har påträffats i stallmiljön hos en leverantör av ägg. Jordbruksverket har upptäckt smittan under en kontroll och har stoppat leveransen av äggen. Axfood har återkallat ägg från leverantören Stjärnägg och Garant.

Larm om salmonella ställer till det. Att det har påträffats salmonella i stallmiljön är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på. Jordbruksverket upptäckte smittan under en kontroll i fredags.

Den återkallade produkten har sålts i flera butiker och är nu stoppade för försäljning. Stjärnägg har tagit direktkontakt med berörda butikskedjor och grossister. Även ägg från Garant med samma stämpling har återkallats efter att salmonella upptäckts i stallmiljön. - Då stoppar vi de äggen som är på gården från att levereras vidare.

Vi lägger en spärr helt enkelt, säger Helle Pålsson, veterinär och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket. - Vi gör alltid en smittspårning för att reda ut om det kommit via foder, djur eller annan kontakt. I dagsläget finns det ingen misstanke om att det rör sig om något utbrett, säger Helle Pålsson. Att det har påträffats salmonella i stallmiljön är mycket olyckligt och något vi ser allvarligt på, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård.

Vi kommer tillsammans med leverantören utreda hur det har kunnat ske, och hur det ska kunna undvikas framöver, säger Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård. Äggen som återkallas har 2SE741-2 stämplat på ägget, och med packeri SE12 printat på konsumentförpackningens ovansida.





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salmonella Ägg Jordbruksverket Axfood Stjärnägg Garant

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Axfood återkallar ägg på grund av salmonellaAxfood återkallar ägg från producenten Garant efter att salmonella upptäckts i stallmiljön där äggen har värpts. Kvalitetschefen uttrycker allvar och lovar utredning. Äggen som säljs i flera butiker kan utgöra enhälsorisk om de inte kokas ordentligt.

Read more »

Flera ägg återkallas – risk för salmonellaAxfood, med bland annat butikerna Willys och Hemköp, återkallar ägg eftersom producenten upptäckt salmonella.

Read more »

Kaptenens larm – så slår Putin mot ÖstersjönRyssland stör navigationssystemen i Östersjön så gott som dagligen, varnar den finska kaptenen Niclas Seligson i en intervju med Iltalehti. – Det sker i stort sett i hela Östersjöområdet, säger han.

Read more »

Vita husets larm om Trump – kan tvingas backaDonald Trump kan tvingas skrota sin omstridda miljardfond. Enligt The Wall Street Journal är rädslan för att stöta sig med sina egna för stor.

Read more »