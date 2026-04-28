Larsson förlänger – Oro för Starfelt och böter för SvFF

Sebastian Larsson fortsätter som assisterande förbundskapten till VM 2030. Samtidigt råder oro kring Carl Starfelts skadesituation och Svenska fotbollförbundet har bötfällts av Fifa.

Sebastian Larsson fortsätter som assisterande förbundskapten för det svenska herrlandslaget fram till och med VM 2030, ett samarbete som han ser fram emot med stor entusiasm.

Han betonar den starka känslan av att representera landslaget, både som spelare och nu som ledare. Samtidigt återvänder flera spelare från skador, vilket ger positivt momentum inför kommande matcher. Viktor Johansson spelade en hel match för Stokes U21-lag efter en lång skadeperiod, och Jacob Widell Zetterström har också gjort comeback för Derby. Internationella fotbollsförbundet (Fifa) förbereder sig för att ändra reglerna kring varningar inför sommarens VM.

Förslaget, som ska behandlas av Fifas exekutiva kommitté, innebär att två varningar kommer att strykas för spelare under turneringen, istället för att höja gränsen för avstängning. Detta motiveras med att det är mer rättvist med tanke på det utökade antalet lag och matcher i VM. Samtidigt finns det oro kring Carl Starfelts skadesituation, där hans tränare uttrycker frustration över bristen på framsteg i rehabiliteringen, vilket kan äventyra hans VM-deltagande. Williot Swedberg har en mindre känning men förväntas vara tillbaka snart.

En tung smäll för Nederländerna då Xavi Simons har slitit av korsbandet och blir borta resten av året. Svenska fotbollförbundet (SvFF) har bötfällts av Fifa med motsvarande 87 000 kronor på grund av buropen mot Polens nationalsång under playoffmatchen. SvFF beklagar händelsen och understryker att sådant beteende är oacceptabelt. Återkomsten av Jacob Widell Zetterström efter en lång frånvaro är ett glädjebesked, medan Viktor Johansson också visar positiv utveckling efter sin skada.

Den svenska fotbollsvärlden bevakar noga skadeläget för nyckelspelare inför VM, och samtidigt fortsätter arbetet med att förbereda landslaget för den kommande turneringen.





