Lastbilschaufför döms till tio års fängelse efter dödskrasch orsakad av mobilanvändning

En lastbilschaufför i Skelmersdale, England, har dömts till tio års fängelse för vållande till annans död efter att ha orsakat en dödlig trafikolycka. Mannen distraherades av att titta på pornografiskt material på sin mobiltelefon medan han körde. Offret, en tvåbarnspappa, omkom i kollisionen och en efterföljande brand. Domaren kritiserade chaufförens arroganta och själviska beteende.

Den 17 maj förra året inträffade en tragisk händelse i den engelska staden Skelmersdale. Neil Platt, en 43-årig lastbilschaufför, var vid ratten på sin lastbil. Istället för att fokusera på trafiken och vägen framför sig, ägnade Platt uppmärksamhet åt sin mobiltelefon. Enligt rättsutredningen tittade han ”upprepade gånger” på bilder av nakna kvinnor. Denna distraktion fick katastrofala konsekvenser. Platt märkte inte att trafiken framför honom hade stannat på grund av köbildning.

Resultatet blev en våldsam kollision. Platt körde in i en bil som ägdes av 46-årige Danny Aitchison, en tvåbarnspappa. Aitchisons bil slungades i sin tur in i en tankbil som stod framför i kön. Kollisionen utlöste en explosionsartad brand. Trots snabba räddningsförsök kunde Aitchisons liv tyvärr inte räddas. Denna vårdslösa handling fick förödande konsekvenser, och en familj berövades sin älskade far. Rättegången som följde avslöjade ytterligare detaljer om Plats beteende och hans totala brist på ansvar. Domen blev ett kännbart straff för de handlingar som ledde till Aitchisons död. Domstolen betonade allvaret i Plats agerande och de tragiska följderna av hans beslut





