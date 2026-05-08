Lastbilsföraren Petter Sander upptäckte trollkorset och satte upp det på vägskyltar

Petter Sander, en lastbilsförare, gjorde en ovanlig upptäckt häromdagen. satt en ögla med korsande ändar – en symbol som är känd som trollkors. Enligt gammal folktro ska det skydda människor mot troll, onda makter, olyckor och magi. Sedan tidigare rapporterat om den olycksdrabbade och mytomspunna sträckan, satt Petter Sander trollkorset på vägskyltar i både norr- och södergående riktning på den ovanligt olycksdrabbade vägsträckan. Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket, kände inte till att någon satt upp ett trollkors. – Nej vi hade ingen vetskap om det. Men om den sitter inom vägområdet så kommer den att tas ner. Där får man inte sätta upp egna skyltar, säger hon.

Enligt gammal folktro ska det skydda människor mot troll, onda makter, olyckor och magi. – Skarvberget har det pratas om så länge jag vet. Det händer mycket olyckor där, och folk pratar om oknytt och småfolk och sånt där, säger Petter Sander. Jag tycker det är jätteroligt att någon gör det.

Jag har många väninnor som tycker sånt här är roligt. Och jag tycker att det är intressant även om jag inte tror på det.var först med att rapportera om trollkorset, som någon satt upp på vägskyltar i både norr- och södergående riktning på den ovanligt olycksdrabbade vägsträckan. tidigare rapporterat om den olycksdrabbade och mytomspunna sträckan.

"Hur i helvete kan ni bygga en väg över platsen där trollen bor", skrev boende i ett brev till Trafikverket då. Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket, kände inte till att någon satt upp ett trollkors. – Nej vi hade ingen vetskap om det. Men om den sitter inom vägområdet så kommer den att tas ner. Där får man inte sätta upp egna skyltar, säger hon





