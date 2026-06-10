Latest news headlines from various sources, including Kyiv Independent, CBS News, and Estland's premier minister.

Ukrainsk beskjutning uppges ha träffat ett raffinaderi i Samara och ett forsknings- och produktionsanläggning i Tjeboksary norr om västra Kazakstan, rapporterar Kyiv Independent. På bilder syns filmer av stigande rökpelare, men några bekräftande rapporter om skadornas omfattning finns inte.

I Tjeboksary tillverkas bland annat komponenter till Oriondrönare och Iskanderrobotar.

"Jag skulle bedöma att Ukraina, ur ett operativt perspektiv, håller på att vinna, eftersom de omintetgör fiendens operativa mål, skapar förutsättningar för efterföljande operationer och bevarar sin handlingsfrihet," skriver den pensionerade generallöjtnanten Robert Ashley till CBS News. Drönarnät har satts upp över bensinstationer intill motorvägen i Valdaj, orten mellan Moskva och Sankt Petersburg där Putin har ett residens, rapporterarFoto: Sergei Grits/AP Sveriges statsminister Ulf Kristersson fick i samband med en pressträff i Tallinn i dag frågan om hur han ser på att tala med Rysslands president Vladimir Putin.

Kristersson svarar att det såklart måste ske "vid rätt tid" och "på uppmaning av Ukraina". – Det är uppenbart att Europa kan vara en viktig stödjande kraft under dessa samtal. Det är i princip upp till president Zelenskyj att meddela oss när tiden är mogen, säger Kristersson. Samtidigt påpekar han att det är "uppenbart att Ryssland inte alls är redo för några seriösa förhandlingar just nu".

Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj meddelar på X att han undertecknat ett drönaravtal med Lettland. Avtalet gäller bland annat gemensam produktion. Beskedet kommer i samband med att Zelenskyj besöker Tallin, där han träffar ledarna för de nordiska och de baltiska länderna. En bilbomb har exploderat i ett område där flera ryska militärer och veteraner bor i en förort till huvudstaden Moskva, skriverI området där bomben smällde låg tidigare en militäranläggning.

Numera ligger där ett bostadskomplex med lägenheter som landets försvarsdepartement tillhandahåller, skriver tidningen. Förslag: Ryska ex-soldater förbjuds resa in i EU Ett inreseförbud för ryska tidigare soldater som varit aktiva under det fullskaliga anfallskriget mot Ukraina. I sanktionspaketet listas även ytterligare 30 fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta.

Kritisk infrastruktur som hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja kommer också sanktionsutsättas och föra upp ytterligare 31 ryska banker och 20 banker, kryptoplattformar och oljehandelsplattformar i tredje land på sanktionslistan. Kreml: Inget samtal med Trump planerat Det finns i nuläget inga planer på ett nytt samtal mellan den ryska ledaren Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump, säger Kremls talesperson Dimitrij Peskov.

Han konstaterar dock att den amerikanska delegationen bestående av sändebudet Steve Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner står i löpande kontakt med både den ryska och den ukrainska sidan. Under måndagen talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i telefon med de amerikanska representanterna och enligt Peskov har Kreml inte informerats om vad som avhandlades. Den ukrainske. ledarn har upprepade gånger efterfrågat att trepartssamtalen mellan Ryssland, USA och Ukraina – som pausades i och med krigsutbrottet i Iran – ska återupptas.

Statsminister Ulf Kristersson befinner sig i dag i Tallinn för ett möte tillsammans med de nordisk-baltiska ledarna samt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ansluter till de nordiska och baltiska ledarna under ett toppmöte i Estland på tisdagen. Det är ett regnigt Tallinn som tar emot NB8-ländernas stats- och premiärministrar. Säkerhet och försvar, konkurrenskraft och AI står på schemat för mötet.

"Att stötta Ukraina är en av huvudprioriteringarna för Estlands ordförandeskap i NB8. Vi kommer att diskutera hur man kan stärka Ukrainas försvarskapacitet, öka trycket på Ryssland och göra Europa som helhet säkrare," säger Estlands premiärminister Kristen Michal i ett pressmeddelande inför mötet





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