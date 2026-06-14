This is a collection of the latest news headlines from various sources. The news includes updates on the Ebola outbreak in Congo-Kinshasa, protests in Iran, attacks on farmers in Nigeria, and preparations in Israel to stop a potential offensive in Lebanon.

Antalet registrerade bekräftade fall av ebola i Kongo-Kinshasa har stigit till 710, rapporterar Reuters. Utav de har 149 personer avlidit. Världshälsoorganisationen (WHO) larmade på fredagen för att utbrottet av sjukdomen i landets nordöstra delar sprider sig till fler områden, både i antal fall och rent geografiskt.

Protester har brutit ut i Iran efter att landets utrikesminister Abbas Araghchi öppet diskuterat en allt närmare fredsöverenskommelse med USA. På ett videoklipp delat av nyhetsbyrån Fars, kontrollerat av Irans revolutionsgarde, syns hur tiotals demonstranter samlats framför en byggnad tillhörande landets utrikesdepartement. Personerna uppges skandera 'död åt den vanhedrande Araghchi, infiltratören' samtidigt som de syns vifta med röda och svarta flaggor.

Demonstrationerna bryter ut efter att utrikesministern i statlig tv konstaterat att inget avtal med USA är påskrivet, men att en överenskommelse 'aldrig varit närmare än nu'. USA:s president Donald Trump har å sin sida uppgett att avtalet ska skrivas under redan på söndagen. Enligt medlarlandet Pakistan bör det vara klart samma dag.

Mínst 17 bönder dödades och ytterligare ett tiotal skadades när beväpnade män gick till angrepp mot jordbruksmarker i delstaten Zamfara i nordvästra Nigeria på fredagen, uppger en lokal myndighetsperson samt en invånare för AP. Ingen grupp har tagit på sig ansvaret för dådet, som inträffade i samhället Goron Namaye i Maradun-området. – Bönderna arbetade på sina marker när banditerna plötsligt attackerade, säger Shehu Musa, bosatt i Maradun, till AP.

Delstatsregeringen i Zamfara hade innan angreppet vägrat att förhandla med gärningsmännen, uppger Sanusi Dosara, ordförande för Maraduns lokala styre. Han uppmanar regeringsstyrkor att bekämpa gruppen som uppges ha flytt till ett skogsområde. IDF förbereder för att stoppa Libanonoffensiv Israel förbereder sig för att stoppa offensiven i Libanon efter de framgångsrika förhandlingarna mellan USA och Iran, rapporterar Jerusalem Post. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar.

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