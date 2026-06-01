Latest News Updates on Ebola Outbreak in Congo-Kinshasa and Sop Fire in Heden, Sweden

This news text provides updates on the ongoing Ebola outbreak in Congo-Kinshasa and a fire incident in Heden, Sweden. It also mentions the upcoming meeting of EU health ministers regarding the Ebola situation and the donation of medical supplies to Bunia in Congo-Kinshasa.

Viktigt meddelande till allmänheten i Heden i Bodens kommun, Norrbottens län. En sopbil brinner på Smaragdvägen i Heden. Det finns explosionsrisk. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och borta från fönster.

För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten. Den 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa. Många oroas över att det spridits i flera veckor innan det. Den ovanliga varianten saknar behandlingsmetoder.

Följ SVT:s liverapportering här. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om ebola-läget. Mötet kommer sedan bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni manat till skärpta inresekontroller med anledning av sjukdomsutbrottet i Kongo-Kinshasa. Hälsomyndigheter i Brasilien utreder ett misstänkt fall av ebola i delstaten São Paulo, meddelar de under lördagen.

Brasilianska medier rapporterar att en 37-årig man som nyligen återvänt från Kongo-Kinshasa nu befinner sig i isolering. Samtidigt varnar den medicinska hjälporganisationen Läkare utan gränser för att den snabba spridningen i Kongo-Kinshasa har skapat en ”djupt alarmerande” situation.

"Aldrig tidigare har ett ebola-utbrott registrerat så många fall så snart efter att det förklarats", säger organisationens biträdande direktör Alan Gonzales. Han beskriver "en insats som ännu inte hunnit ikapp den snabba spridningen av epidemin", uppger han under lördagen. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus anlände under lördagen till Bunia i östra Kongo, som är epicentrum för det senaste ebolautbrottet. Där förväntas han besöka ett behandlingscenter och träffa lokala myndigheter, vårdpersonal och drabbade familjer.

– Det här är en svår situation, och det är vi medvetna om, säger Tedros till reportrar sent på fredagen. – Demokratiska republiken Kongo har ställts inför ebolaviruset många gånger tidigare. Vi är övertygade om att landet återigen kan få detta utbrott under kontroll, fortsätter han. Flera afrikanska länder har skärpt kontrollen kring sina gränser med anledning av ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa.

Trots det var USA i kontakt med Kenyas regering om att öppna upp en anläggning för amerikaner som exponerats, för att hålla viruset borta från USA. – Isoleringsanläggningen utsätter Kenyas befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenyas självbestämmande, säger Gitile Naituli, politisk kommentator i landet, enligtWHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesu landade under torsdagen i sjukdomsdrabbade Kongo-Kinshasa. Ebola "kan stoppas", det uppger världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, som på torsdagen landade i sjukdomsdrabbade Kongo-Kinshasa.

Han säger samtidigt att organisationen inte stödjer eventuella reseförbud eftersom "de inte gör så stor skillnad". WHO har hittills registrerat tio bekräftade och 223 misstänkta dödsfall i ebola i Kongo-Kinshasa sedan utbrottet konstaterades i mitten på maj. (TT) Afrikanska unionen (AU) uppger att ett vaccin mot ebolavirusvarianten bundibugyo kan möjligen vara framtaget före årets slut. WHO-chefen, som är på väg till Kongo-Kinshasa, säger att omvärlden kommer att stötta landets invånare i virusutbrottet.

Uppgiften om ett ebolavirusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder (CDC). Enligt chefen Jean Kaseya finns det ett par möjliga kandidater till eventuella vaccin. – Våra ledare är redo att investera. Vi satsar redan på tekniska och strategiska nivåer för att se till det sker, sade han till journalister.

"Jag vill vara med er i denna tid. Och ni ska veta att ni inte står ensamma", skrev han på X. (TT) 100 ton skyddsutrustning, masker, handskar, stövlar och skyddsglasögon anlände till Bunia i Kongo-Kinshasa under torsdagen, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det medicinska materialet har donerats av EU:s generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO), berättar Jérôme Kouachi för AP. – Donationen innehåller också läkemedel som ska hjälpa till att behandla patienter.

Dessutom finns klor, hinkar och annat material för att säkerställa goda rutiner och trygghet för vårdpersonalen, säger han till AP. Antalet misstänkta fall i den östra delen av landet närmar sig 1 000, skriver AP. WHO har tidigare uppgett att 220 personer har dött i ebolautbrottet. Så sent som i måndags hade över 900 misstänkta fall av ebola identifierats i Kongo-Kinshasa





