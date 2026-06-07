Laurino Nanga: Landslagets kontroversiella val

En spelare som togs ut till en landslagstrupp i fotboll har dömts till livstids fängelse för försök till mord och förberedelse till mord. Laurino Nanga sticker ut bland tidigare talanger som har fällts, både i fråga om brottens omfattning och straffets längd. Han har också en kriminell bana som började tidigt.

Men en spelare på landslagslägret tog en annan väg:Bilden som MFF-mittfältaren har framför sig väcker inga minnen och namnet Laurino Nanga säger honom ingenting. Men han läser rubriken och förstår vad som har hänt.

I mars 2019 var Nanga uttagen i en landslagstrupp i fotboll. På Bosön utanför Stockholm tränade han inte bara med Rosengren, utan med Yasin Ayari (nu i Brighton), Samuel Dahl (Benfica), Herman Johansson (FC Dallas) och allsvenskans nuvarande skytteligaledare Isak Bjerkebo (Sirius). Nu har 23-årige Nanga dömts till livstids fängelse för bland annat fem fall av försök till mord och två fall av förberedelse till mord.

– Det är svårt att förstå att det kan gå så när man ändå är med i ett landslag i så ung ålder. Det är inte det man vill att det ska bli av de människorna, säger Rosengren. Sportbladet har kartlagt de 832 ungdomar födda mellan 2000 och 2004 som togs ut till svenska landslagstrupper i fotboll. 53 av dem har i domstol fällts för brott, varav 5 till fängelse.

Brottsrubriceringarna har bland annat varit våldtäkt, rån, våldsamt motstånd, grovt bedrägeri och grovt sexuellt ofredande. Fängelsetiden har varierat från tre månader till tre år. Siffran kan låta hög, men procentuellt räknat är den undersökta gruppen mindre kriminellt belastad än riksgenomsnittet. Tolv procent av Sveriges ungdomar finns i belastningsregistret, men bland de fotbollsspelare som Sportbladet har kartlagt är andelen hälften så stor.

Med tanke på att män generellt är överrepresenterade i brottsstatistiken måste fotbollsungdomarna dessutom anses ännu mer laglydiga än rikssnittet. Laurino Nanga sticker ut också bland de tidigare talanger som har fällts, både i fråga om brottens omfattning och straffets längd. Och hans kriminella bana började tidigt. I en dom i förvaltningsrätten från december 2017 beskrivs den 14-årige Nanga som ledare för ungdomsbrottsligheten i Farsta.

Han misstänktes då för bland annat grovt rån, grov misshandel, mordförsök och människorov. En film på tonåringens mobiltelefon visade hur han sparkade och förnedrade ett offer. Parallellt spelade han fotboll i en av Stockholms ledande klubbar med sådan framgång att han alltså togs ut i en landslagstrupp drygt ett år senare.

Tillsammans med skolan gjorde vi mer än vad som kan förväntas av en fotbollsklubb eller skola för att den här killen skulle ta sig ur det här, säger en ledare för föreningen och betonar att ”fotbollen i Stockholms innerstad sannolikt räddar väldigt många från att hamna snett”. De ser sitt arbete som viktigt för att hålla ungdomar borta från kriminalitet och menar att de till stor del lyckas. Men Laurino Nanga utgör ett extremfall. Landslagets kontroversiella val: ”Varför?





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