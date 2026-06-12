Leche Negra - en sexig bistro med Medelhavsanda och asiatiska tongångar

Recension av nya krogen Leche Negra i Stockholm, där Emanuel Tärnqvist bjuder på en spännande meny med medelhavsinfluenser och asiatiska inslag i en boudoirliknande miljö.

Leche Negra , som betyder "svart mjölk" på spanska, är utan tvekan en av vårens mest efterlängtade krogöppningar i Stockholm . Restaurangen är en avknoppning av den hajade fusionkrogen Black Milk Gastro Bar, och den gastronomiska ledaren Emanuel Tärnqvist , med meriterna från Aloë och Operakällaren, garanterar höga förväntningar.

Inredningen är boudoirliknande i blodröda toner, med tjocka sammetsdraperier som påminner om Twin Peaks och lackblank träpanel. När allt är klart kommer stället att vara enormt, med tre våningar i den gamla möbelbutiken Plan Etts lokaler vid Birger Jarlsgatan. Men tills vidare är bara gatuplanet med bar, fönsterbord och en mysig matsal öppet. Dova belysningar, vita dukar och latino musik skapar en spansk-fransk nattklubbskänsla, snarare än den utlovade moderna franska bistron.

Konceptet är lite kitschigt men sexigt och fungerar överraskande bra. Drinklistan och köket är betydligt mer ambitiösa än på många andra ställen i den rådande bistro- och brasserietrenden. Menyn har ett medelhavstema men tar ofta utflykter till Asien, vilket kan verka spretigt men oftast fungerar smakerna utmärkt. Restaurangen har bara varit öppen i knappt två månader, men redan nu är det nästan fullbokat även en tisdag kväll.

Servicen är snabb och trevlig. En whiskybaserad drink med grape, rabarber och saltgurka kostar 125 kronor och har en vuxen smak. Förrätten honungstomat (155 kr) är en fräsch sallad med tomat och jordgubbar i marinad, smaksatt med umeboshi och toppad med en ljuvlig shisosorbet som smälter och blandar sig. Spanska rödräkor (325 kr) i en sötstark chilisås balanserar sötma och hetta snyggt.

Pulpo (265 kr) är en läcker rätt med bläckfisk på saffransgul potatisemulsion och krispig sobrasada. Tonfisktartaren (235 kr) är däremot snål och intetsägande trots spännande ingredienser som shiso, koriander och jalapeño. Huvudrätterna spänner mellan kaloribomber och lättare alternativ. Den retrodoftande fläskkotletten (395 kr) är utbankad, panerad och saftig, smaksatt med morcillakorv och laguioleost.

Den gräddiga såsen är nästan för mycket men balanseras av krispiga salladsblad med salsa verde. Havsabborren (455 kr) är en smörstekt filé med citronmarinerad fänkål, tät fisksoppebas, pilaffris och saffransaioli. Oxfilén (985 kr) är föredömligt behandlad med anklever och vintertryffel, men serveras på brioche som blir saggig av tryffelsky. För priset förväntas högre precision.

Rätten ris i sås innehåller råstekt blå hummer, smör och saffran, med tillval av oscietrakaviar. Efter de rikliga huvudrätterna är det svårt att få plats med dessert, men en ovanlig brioche (225 kr) bakad i järngryta med råsocker, konjak och sauternes, serverad med vaniljglass, är oemotståndlig. Färska jordgubbar (165 kr) med vaniljglass och koriandersorbet är mer udda. Servicen är varierande; vissa kvällar är den utmärkt, andra mindre.

Vinet serveras ibland efter maten, vilket ger ett slarvigt intryck. Maten är kreativ och mestadels vällagad, även om vissa rätter är mediokra. Krögarna verkar känna sig tvungna att erbjuda lyxiga råvaror som kaviar och hummer, men de mer kreativa rätterna är betydligt mer spännande. Håll er till dem, så kan Leche Negra bli riktigt bra





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Leche Negra Restaurangrecension Stockholm Bistro Emanuel Tärnqvist

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