Ledare i MS-13 kan dömas till tusental års fängelse

I El Salvador kan ledare i det kriminella gänget MS-13 dömas till tusental års fängelse. 485 personer står åtalade för nästa 50 000 brott i den pågående massrättegången mot gängkriminella.

I El Salvador kan ledare i det kriminella gänget MS-13 dömas till tusental års fängelse . 485 personer står åtalade för nästa 50 000 brott i den pågående massrättegång en mot gängkriminella .

Åklagaren Max Munoz säger att de här personerna kommer inte ens leva tillräckligt länge för att avtjäna straffen de kommer att dömas till. En 47-årig man kan få sitt straff förlängt med 25 000 år. I Örebro hittade polisen en pojke i yngre tonåren med ett kolsyrevapen som de misstänker ligger bakom smällarna. Han misstänks för ringa brott mot vapenlagen, men då han inte är straffmyndig lämnas ärendet över till socialtjänsten.

Inga personer har skadats. I Täby centrum fick polis kallas till en lägenhetsvisning efter larm om en aggressiv man. Lägenhetsvisningen var för seniorer och under visningen blev en kvinna plötsligt attackerad av mannen. Kvinnan och sällskapet fick låsa in sig i en lägenhet, i väntan på polisen.

En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för våldsamt motstånd och försök till våld mot tjänsteman. Vid gripandet fick polisen använda sig av både elchockvapen och pepparsprej. I Borås utreder polisen djurplågeri efter att två gässlingar slagits ihjäl vid Ramnasjön. Polisen har uppgifter på att ett gäng ungdomar har sprungit efter fåglarna för att sen slå dem med en grövre käpp.

Nu söker polisen vittnen till händelsen för att ta utredningen vidare. I rumänska Constanţa har en havsdrönare exploderat i hamnen, enligt Digi24. Enligt den rumänska militären var området säkrat men explosionen var inte kontrollerad och det rör sig om ett föremål som 'används i kriget i Ukraina'. Enligt de första uppgifterna ska det ha varit en ukrainsk drönare.

I Eskilstuna åtalas två män i 50-årsåldern för mord och mordförsök efter att en man i 35-årsåldern sköts till döds. Enligt åtalet ska de två männen dagen därpå åkt hem till en 19-åringen i Lagersberg, tagit ut honom i trapphuset och skjutit honom med ett skott som träffat honom i armen.

Utöver det åtalas en 26-årig man för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord och en 30-årig man för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Två kvinnor i 30-årsåldern åtalas för grovt skyddande av brottsling. Motivet är enligt åklagaren fortsatt oklart. I Ukraina har minst sju människor dödats i ryska attacker på flera håll.

Ett rysk drönaranfall mot en livsmedelsfabrik nära huvudstaden Kiev dödade fyra civila tidigt på fredagen, enligt uppgifter från Kievregionens guvernör. I Cherson har en man i 75-årsåldern dödats i en rysk drönarattack. Även Zaporizjzja har utsatts för drönaranfall. En kvinna har dödats och minst 16 människor har skadats.

Ytterligare en kvinna har dödats i Dnipropetrovsk efter ryska attacker. Ukrainska luftförsvaret säger på fredagen att 198 drönare skjutits under natten. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har satts på listan för att så snart som möjligt kunna genomföra en lungtransplantation, uppger det norska kungahuset i ett pressmeddelande. - Utvecklingen av kronprinsessans lungsjukdom är allvarlig.

Efter en omfattande medicinsk bedömning har hon nu placerats på listan över personer som ska genomgå en lungtransplantation så snart som möjligt, säger överläkare och lungspecialist Are Holm på Rikshospitalet i pressmeddelandet. En älg som sprang runt i centrala Uppsala har dött efter fall från en hög höjd, skriver SVT Nyheter Uppsala. - Stressa inte upp den mer än nödvändig





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MS-13 El Salvador Massrättegång Gängkriminella Fängelse

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