Ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland stödjer Zelenskyjs uppmaning om direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland

Under en konferens i London för att diskutera situationen i Ukraina har ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland stödjat president Volodymyr Zelenskyjs uppmaning om direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland. Zelenskyj kommer att möta flera europeiska ledare under sin vistelse i London, inklusive Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Under natten till söndagen genomfördes ryska anfall mot civila anläggningar i 13 ukrainska regioner, uppger Volodymyr Zelenskyj på X. Enligt den ukrainske presidenten har Ryssland den gångna veckan avfyrat 88 robotar, över 3 250 attackdrönare och runt 1 800 styrda flygbomber mot Ukraina. En rysk drönare har slagit ned i en lokal där containrar med kärnavfall tas emot vid ett lager nära det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl, enligt ukrainska myndigheter. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj möter europeiska ledare i London idag, rapporterar brittiska medier. Ukraina har anfallit flera ryska energialäggningar under natten till söndagen, rapporterar ukrainska medier. EU-kommissionen ställde sig på fredagen bakom förslaget att begränsa utfärdandet av visum för ryska medborgare. Ryska styrkor har attackerat två civila räddningsfartyg, säger Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba enligt Reuters. Fem personer har dödats i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson under fredagen, uppger den regionala guvernören Oleksandr Prokudin enligt Reuters.

Vid en konferens i London för att diskutera situationen i Ukraina har ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland stödjat president Volodymyr Zelenskyj s uppmaning om direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland .

Under sin vistelse i London kommer Zelenskyj att möta Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Zelenskyj kommer även att möta kung Charles på måndagen, enligt uppgift.

'Huvudfokus är vårt försvar i kriget, ett ökat samarbete för hela Europas säkerhet inom luftförsvarsområdet och vår gemensamma syn på diplomatiska utsikter', skriver Zelenskyj. Natten till söndagen genomfördes ryska anfall mot civila anläggningar i 13 ukrainska regioner, uppger Volodymyr Zelenskyj på X. Enligt den ukrainske presidenten har Ryssland den gångna veckan avfyrat 88 robotar, över 3 250 attackdrönare och runt 1 800 styrda flygbomber mot Ukraina.

En rysk drönare har slagit ned i en lokal där containrar med kärnavfall tas emot vid ett lager nära det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl, enligt ukrainska myndigheter. Enligt Ukrainas armés generalstab ska byggnaden delvis ha förstörts, men det ska inte ha funnits kärnavfall i den vid tidpunkten för attacken. Strålningsnivån i området uppges vara 'stabil'. Det är inte första gången som Ryssland attackerar kärnanläggningar, i februari 2025 skadades inneslutningen av Tjernobyl vid ett ryskt robotanfall.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj möter europeiska ledare i London idag, rapporterar brittiska medier. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer står värd för mötet, där även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Ukraina har anfallit flera ryska energialäggningar under natten till söndagen, rapporterar ukrainska medier. En brand bröt ut vid oljedepån Semikolodjansk på ryskockuperade Krim under ett av anfallen.

Ukrainska drönare träffade också energi- och järnvägsinfrastruktur i ockuperade Luhansk och Donetsk. Partisangruppen Atesh, som återkommande genomför sabotage mot Ryssland på ockuperat område, uppger också att den slagit till mot järnvägsinfrastruktur i Voronesj, och förstört en lyftkran. Det finns bilder som uppges visa attentatet. På söndagen samlas Volodomyr Zelenskyj, Keir Starmer, Emmanuel Macron och Friedrich Merz i London för att diskutera former för fortsatt stöd till Ukraina.

Det skriver Mötet hålls i skuggan av fortsatta stridigheter och kort efter att Vladimir Putin avfärdat den ukrainska presidentens förslag, i ett öppet brev, att mötas för att få ett slut på kriget. Ryska styrkor har attackerat två civila räddningsfartyg, säger Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba enligt Reuters. Det ska ha skett i ukrainskt vatten och ha orsakat personskador. EU-kommissionen ställde sig på fredagen bakom förslaget att begränsa utfärdandet av visum för ryska medborgare.

Elva europeiska länder, med Sverige i spetsen, väckte frågan i ett brev till kommissionen tidigare i veckan. - Vi kommer att föreslå riktade åtgärder för att ytterligare svara på de säkerhetsrisker som uppstått genom fientliga handlingar av tredjepartsländer, säger EU-kommissionens talesperson i migrationsfrågor, Markus Lammert, rapporterar Bland länderna som omfattas av Schengen-avtalet är meningarna delade när det gäller ryska besökare. Frankrike, Italien och Spanien tar emot hundratals ryska turister varje år.

Antalet Schengenvisum till ryska medborgare har annars fallit från cirka fyra miljoner årligen innan den fullskaliga invasionen av Ukraina, till runt en halv miljon förra året.

'Det ukrainska folket kommer alltid att minnas det betydande bidrag Sverige har gjort till försvaret av vårt land och hela Europa', skriver Zelenskyj. Ryssland säger sig ha skjutit ned hundratals ukrainska drönare under natten. Bara över Leningradregionen, där S:t Petersburg ligger, uppges långt över 100 drönare ha oskadliggjorts.

'141 drönare har skjutits ner över Leningradregionen. Stridsinsatsen fortsätter', meddelar guvernör Aleksandr Drozdenko på Telegram på lördagsmorgonen. S:t Petersburgs borgmästare Aleksandr Beglov skriver på Telegram att staden utsätts för en 'storskalig attack' och att invånare bör hålla sig inomhus. Enligt The Kyiv Independent har bland annat varvet i Kronstadt utanför S:t Petersburg, som servar den ryska Östersjöflottans fartyg, attackerats.

Det sker samtidigt som S:t Petersburg står värd för den årliga internationella ekonomiska konferensen Spief. På fredagen talade president Vladimir Putin på forumet, som avslutas under lördagen. Fem personer har dödats i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson under fredagen, uppger den regionala guvernören Oleksandr Prokudin enligt Reuters





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