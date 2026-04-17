Legendar lämnar – ”Bulan” Berglund avslutar sin Luleå-epok

Efter 33 år som spelare och tränare har Thomas "Bulan" Berglund lämnat Luleå Hockey. En rörd tränare delar med sig av sina starkaste minnen från en lång karriär i klubben, med fokus på de två SM-gulden och det legendariska guldfirandet 2025.

Thomas 'Bulan' Berglund, en sann ikon och en integrerad del av Luleå Hockey under nästan fyra decennier, har officiellt lämnat föreningen. Efter nio framgångsrika år som tränare , och totalt 33 säsonger som spelare och ledare, inleder 'Bulan' nu ett nytt kapitel i sitt liv. Denna övergång markerar slutet på en era för både honom och klubben, men han ser fram emot att fortsätta sin relation till Luleå Hockey , nu som en hängiven supporter.

Säsongen tog ett definitivt slut för Luleå Hockey under onsdagskvällen, efter en tuff matchserie där Skellefteå till slut drog det längsta strået med en 4-1 seger i matcher. Denna match innebar inte bara slutet på säsongen för laget, utan också Thomas 'Bulan' Berglunds sista insats som tränare i den klubb han kallat hem i så många år. Hans tid i Luleå Hockey sträcker sig otroligt nog över hela 33 säsonger, en prestation som få kan mäta sig med. När han blickar tillbaka på alla dessa år, är det två SM-guld som omedelbart dyker upp i tankarna. 'Det var ett kortare firande 96', berättar han med ett leende, men det är guldet från 2025 som etsat sig fast lite extra. 'Nu fick vi tre dagar, så det var en bra tajming 2025. Det är en fantastisk känsla', fortsätter han, med en tydlig rördhet i rösten.

Den djupa och långvariga relationen med Luleå Hockey kommer onekligen att förändras. Från att vara en central figur på bänken, kommer Berglund nu att inta en ny roll som supporter. Han uttrycker en stor saknad inför att inte längre vara en del av den dagliga verksamheten, men samtidigt finns en glädje över att kunna följa laget utan det ständiga trycket och ansvaret som tränarrollen innebär. Denna övergång är inte bara en personlig milstolpe för 'Bulan', utan också en händelse som väcker starka känslor bland supportrar och i hockeyvärlden i stort. Hans engagemang och betydelse för Luleå Hockey kan inte överskattas, och hans avtryck kommer att leva kvar i föreningens historia. Nu återstår det att se hur klubben kommer att navigera framtiden utan en av sina mest framstående personligheter vid rodret, samtidigt som 'Bulan' Berglunds nya supporterroll garanterat kommer att följas med stort intresse av alla som älskar Luleå Hockey





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skellefteå besegrade Luleå – Bulan Berglunds sista match efter lång karriärLuleås tränare, "Bulan" Berglund, har gjort sin sista match för klubben efter nio säsonger som huvudansvarig. Förlusten i SM-semifinalen mot Skellefteå markerar slutet på en lång karriär där han både som spelare och tränare vunnit SM-guld med Luleå. Även Linus Omark gör sin sista säsong i klubben.

Legendar lämnar LHF: Bulans era i Luleå Hockey är över efter enastående karriärEfter 33 år i Luleå Hockey, varav nio som huvudtränare, avslutar Thomas "Bulan" Berglund sin tid i klubben. Hans sista match markerades av semifinalförlusten mot Skellefteå, men minnet av klubbens SM-guld 2025 som tränare, och 1997 som spelare, lever kvar.

Ikoner lämnar Luleå Hockey: "Bulan" Berglund mot utlandet, Omark lägger avLuleå Hockey står inför stora förändringar då guldtränaren Thomas "Bulan" Berglund lämnar för ett utlandsäventyr och spelaren Linus Omark avslutar sin karriär. Båda har lämnat ett stort avtryck i klubben.

Luleåtränaren "Bulan" Berglund lämnar efter 33 år – SM-äventyret överEfter 33 framgångsrika år i Luleå Hockey, både som spelare och tränare, tackar legendariske "Bulan" Berglund för sig. Sista matchen för säsongen och potentiellt för klubben var semifinalförlusten mot Skellefteå. Rykten placerar honom i tyska Köln.

Luleå Hockey och Thomas Berglunds Epok – En Guldtränare LämnarNyheten handlar om Thomas Berglunds tid som tränare för Luleå Hockey, hans enorma betydelse för klubben, samt hur laget kan se ut framöver efter hans avsked. Trots en förlust i den senaste finalen framhålls hans stora inverkan och ikonstatus i föreningen, med två SM-guld vunna under hans ledning som spelare och tränare.

Shinnimins önskan – vill stanna i LuleåSportreporter med fokus på hockey. Varit på Expressen sedan 2023. Har innan dess flera års erfarenhet från arbete på lokaltidning, som såväl sport- som allmänreporter.

