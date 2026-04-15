Legendar lämnar LHF: Bulans era i Luleå Hockey är över efter enastående karriär

Efter 33 år i Luleå Hockey, varav nio som huvudtränare, avslutar Thomas "Bulan" Berglund sin tid i klubben. Hans sista match markerades av semifinalförlusten mot Skellefteå, men minnet av klubbens SM-guld 2025 som tränare, och 1997 som spelare, lever kvar.

Efter en lång och framgångsrik era, som sträcker sig över hela 33 säsonger i klubben, har Thomas 'Bulan' Berglunds tid i Luleå Hockey nått sitt slut. Denna monumentala period inkluderade nio säsonger som huvud tränare , vilket kulminerade i en sista match under måndagskvällens femte semifinal mot Skellefteå. Förlusten innebar ett definitivt adjö till båset och markerade slutet på 'Bulans' engagemang i föreningen, åtminstone i en professionell roll. Hans ord, fångade av TV4, speglar djupet av hans upplevelse: 'Det har varit en otrolig resa. Jag kommer följa klubben. Jag kommer vara en supporter'.

'Bulan', nu 57 år gammal, har en historia inom Luleå Hockey som är djupt sammanflätad med klubbens framgångar och identitet. Hans karriär omfattar imponerande 17 säsonger som spelare och ytterligare 16 säsonger som tränare. Under denna tid var han en centralfigur i att bärga klubbens två hittills enda SM-guld. Det första togs 1997, då som spelare, och det andra, mycket efterlängtade guldet, säkrades 2025 under hans ledning som tränare. Denna prestation som tränare var särskilt betydelsefull då den avslutade en 29 år lång väntan på ett nytt mästerskap för Luleå.

Om sin tid i klubben säger Berglund: 'Luleå är ett lag man jobba i många år. Sista fem åren har vi haft ett otroligt stöd med fullsatt hela tiden. Supportrarna är en stor del i det. Jag verkligen uppskattar det. Man blir rörd när man får en sådan uppvaktning.' Denna uppskattning gentemot fansen understryker den starka relationen som byggts upp under åren, en relation som nu fortsätter i en ny roll som supporter.

Beskedet om 'Bulans' avslutande säsong kommunicerades redan i augusti, vilket gav klubben och fansen gott om tid att förbereda sig för förändringen. Ett liknande besked gällande assisterande tränaren Henrik Stridh kom i oktober, vilket indikerar en medveten planering för framtiden inom tränarstaben. Tillsammans ledde 'Bulan' och Stridh Luleå till det historiska SM-guldet våren 2025, en triumf som cementerade deras plats i klubbens annaler. Trots att den aktiva karriären nu är över, kommer arvet från Thomas 'Bulan' Berglund att leva kvar i Luleå Hockey, inte bara genom de vunna titlarna utan även genom det djupa engagemang och den passion han visat för klubben under nästan fyra decennier. Denna övergång markerar slutet på ett kapitel, men början på en ny relation mellan en legendar och sin klubb.





SportExpressen / 🏆 30. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luleå Hockey Thomas \Bulan\ Berglund SHL SM-Guld Tränare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »