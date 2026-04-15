Legoservice Production blomstrar med EKN-stöd och nya investeringar

Med strategiskt stöd från EKN och ett nära samarbete med Hitachi Energy har Legoservice Production vänt en negativ ekonomisk trend till stark tillväxt. Företaget har expanderat sin produktportfölj och gjort betydande investeringar, bland annat i en egen målerianläggning, för att möta den ökande efterfrågan.

Isak Löfgren stod inför en utmanande uppgift när han tog över som vd för Legoservice Production . Bolaget befann sig i en svår ekonomisk situation, präglad av mindre lyckade satsningar och ett betydande underskott. Trots dessa hinder identifierade Löfgren en betydande potential i företaget. Legoservice hade redan en certifiering som underleverantör till det snabbväxande företaget Hitachi Energy i Ludvika, en process som är både tidskrävande och krävande. Löfgren insåg att detta var en outnyttjad möjlighet. Hitachi Energy har ett konstant behov av pålitliga lokala leverantörer, vilket gjorde vägen framåt tydlig för Löfgren.

En målmedveten strategisk insats inleddes för att stärka relationen med Hitachi Energy. Framgången lät inte vänta på sig. Initialt levererade Legoservice omkring 15 komponenter till Hitachis världsledande HVDC-system, som används för effektiv elöverföring över långa avstånd. Idag har antalet komponenter ökat till 25, och orderingången har exploderat från 300 000 kronor till hela 4,6 miljoner kronor. Löfgren betonar att nyckeln till denna framgång ligger i att leverera på utlovade kvalitetskrav, vilket möjliggjort en stegvis och hållbar affärstillväxt.

Den snabba expansionen satte dock press på Legoservice Productions likviditet, ett vanligt scenario vid kraftig tillväxt. Isak Löfgren, med tidigare erfarenhet av EKN (Exportkreditnämnden), var medveten om att även underleverantörer till exporterande företag kunde erhålla stöd. EKN:s uppdrag är att stödja svenska företags internationalisering genom att dela risken i exportaffärer, vilket i sin tur underlättar för banker att bevilja finansiering, även för företag som Legoservice, som inte exporterar direkt.

Med EKN:s trygghet i ryggen kunde Legoservice vända sig till Handelsbanken för en utökad checkkredit. Edvin Rogefors, kontorschef på Handelsbanken i Ludvika, förklarar bankens perspektiv: Vi strävar alltid efter att hjälpa till, men vi måste också hantera risk. Ofta ser vi potentialen i en affär på sikt, men som bank behöver vi extra säkerheter. Tack vare att EKN kunde täcka en del av risken fungerade de som en kompletterande trygghet, medan våra egna säkerheter utgjorde den primära garantin, säger Rogefors.

Hitachi Energy har som uttalad policy att gynna lokala leverantörer, och samarbetet med Legoservice Production har successivt fördjupats. Legoservice kärnkompetens ligger inom skärande bearbetning av olika metaller som aluminium och stål. När Hitachi efterfrågade möjligheten att även få vissa komponenter målade, såg Isak Löfgren detta som en gyllene chans till ytterligare utveckling. Företaget fattade beslutet att investera i en egen industriell målerianläggning.

Investeringen uppgick till cirka 2 miljoner kronor, en betydande summa för Legoservice. Dock identifierades en tydlig möjlighet att snabbt få avkastning på investeringen. Löfgren diskuterade projektet med Edvin på Handelsbanken och de enades om att även denna satsning kunde vara aktuell för EKN:s stöd. Edvin Rogefors bekräftar att EKN även i detta fall kunde minska risken, vilket möjliggjorde för Handelsbanken att bevilja lånet. Det är glädjande att kunna stödja kompetenta lokala företag och deras affärsmöjligheter. Vi hoppas kunna inspirera fler av Hitachis leverantörer att utforska dessa möjligheter, då regionen besitter stor potential för ytterligare samarbeten med stöd från EKN, avslutar Rogefors.

Med dessa framgångar och framåtblickande investeringar möter Isak Löfgren framtiden med stor tillförsikt. Hitachi Energy fortsätter sin expansion, vilket ökar behovet av pålitliga lokala underleverantörer. Vi ser inga hinder för att på relativt kort sikt nå en omsättning på tiotals miljoner kronor med god lönsamhet, och på längre sikt finns det potential för betydligt större tillväxt. Om vi fortsätter att göra rätt saker, ser vi inga direkta begränsningar, säger Isak Löfgren.

EKN, Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att främja svensk export och företagens internationalisering. Detta sker genom att försäkra betalningar och dela risker med exporterande företag, deras underleverantörer och banker. Verksamheten finansieras genom de premier som försäkringstagarna betalar.





