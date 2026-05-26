Leif Holmstrands Diktsamling Spökar Den Svenska Lyrikens Mest Kända Rader

Leif Holmstrands nya diktsamling 'ÉTUDES AUSTRALES med inga solars prövning' spökar den svenska lyrikens mest kända rader, inklusive Karin Boyes bristande knopp, Gunnar Ekelöfs non serviam och Gustav Frödings köpta kärlek. Boken är originell och kombinerar mängder av rimmade dikter med på prosa återgivna drömmar.

I Leif Holmstrand s nya diktsamling spökar den svenska lyrikens mest kända rader : Karin Boyes bristande knopp, Gunnar Ekelöfs non serviam och Gustav Fröding s köpta kärlek .

Ändå framstår den som helt originell. Mikaela Blomqvist läser en fin och märklig bok. Att ha ett förhållande till traditionen är en förutsättning för att kunna skriva intressant poesi. Tanken slår mig när jag läser Leif Holmstrands nya diktsamling ’ÉTUDES AUSTRALES med inga solars prövning’.

I den spökar den svenska lyrikens mest kända rader: Karin Boyes bristande knopp, Gunnar Ekelöfs non serviam och – mer uttalat – Gustav Frödings köpta kärlek. Ändå, eller kanske just därför, framstår boken som helt originell. Disparat både till form och innehåll blandar den mängder av rimmade dikter som ibland liknar ramsor med på prosa återgivna drömmar. Här finns en sonettkrans om en begravning och fri vers om skilda sommardagar.

Mellan sviterna fogas ’’ in, som för att signalera att de bara är del av ett större, oavslutat och odefinierat verk. Så har ju Holmstrand, som även är verksam som konstnär och musiker, hunnit ge ut ett fyrtiotal böcker på ett knappt kvartal. Bokens sista dikt manar läsaren att hitta på saker som gör henne upprymd och att sedan sväva upp i en större upprymdhet tillsammans med andra. ’Bli förvånade däruppe tillsammans’ lyder bokens avslutande ord.

För den som önskar följa det rådet är ’ÉTUDES AUSTRALES med inga solars prövning’ till god hjälp. I ’Tal om lyrik och samhälle’ hävdar Adorno att det avstånd poesin upprättar till tillvaron står i relation till hur falsk och dålig denna tillvaro är. Holmstrands dikter befinner sig oftast på långt avstånd från en igenkännbar verklighet. När samhället väl anas är det mycket riktigt en övervägande mörk bild som ges.

Till exempel i en av bokens bästa dikter, en undergångsskildring skriven på vers: ’Det skjuts och det bombas och storskaligt mördas / och fångar går sönder och ingen är fri, / men just när det åtrådda plockas och skördas / tar omvärlden slut och vår tid är förbi’. Den första sviten med prosastycken berättar om krig, bilolyckor, homofobi och ungdomar med kniv.

Men företeelserna underkastas drömmens kreativa, förvirrande och upplösande logik: ’Den unga kortklippta kvinnan i fladdrig hoodie nådde till slut in med filékniv i min bukhåla och skar uppåt, djupt, mjukt, lekfullt, lättjefullt svängt och jag överlevde med säkerhet inte. ’ Via adjektiven förvandlas mordet på poeten till något nästan milt. Det är kanske samlingens mest extrema exempel, men den transformerande ansatsen finns i snart sagt varje dikt. Som vore världen faktiskt möjlig att omfatta med värme.

En särskild ömhet finns i två bedövande vackra dikter Holmstrand skrivit till sina föräldrar, när fadern befinner sig på dödsbädden och när modern redan har gått bort. Därefter följer en dikt till en syster och andra dikter till vänner som inte längre finns. Prosadikten ’Familjeträden (självpollinering)’ listar en lång rad av döda närstående och mynnar ut i en lyrisk reflektion över vardagligheten i det hela.

Och en tanke om något slags mening: ’Allt det här bar frukt, men vilken, vilken sort’. De döda visar kanske också på en linje framåt, en annan historieskrivning som hela tiden löper jämsides med den stora, officiella, byggd på de människor och de poeter man älskar. En av litteraturens viktigaste uppgifter är, tror jag, att påminna oss om sådana band





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leif Holmstrand Diktsamling Spökar Svenska Lyrikens Mest Kända Rader Karin Boyes Bristande Knopp Gustav Fröding Köpta Kärlek Originell Rimmade Dikter Drömmar Prosa Adorno Undergångsskildring Homofobi Bilolyckor Ungdomar Med Kniv Förvirrande Upplösande Logik Mörk Bild Förvånande Ömmande Lyrik Samhälle Band Historia Uppminnelse Kritiker Kritikerpris Kulturjournalistik Böcker Döda Sonettkrans Fri Vers Prosa Dikt Familj Självpollinering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

”Var det inte så Leif Boork sa en gång”LAS VEGAS. I natt sjöng Las Vegas ”Dancing Queen” – för William Karlsson. Han gjorde sitt första mål sedan slutet av oktober när Golden Knights efter en mäktig

Read more »

Skådespelaren kan inte reduceras till regissörens instrumentLeif Zern, en skådespelare, skriver i DN att han aldrig kan reduceras till regissörens instrument och beredd att när som helst underkasta sig den senaste estetiska trenden. Han beskriver sitt yrkeskunnande som en kombination av gestaltningsförmåga, textförståelse, språkkänsla, interpretation, diktion och hörbarhet. Skolverket definierar gestaltning som färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel, plus förmåga att samarbeta i grupp och att samspela i gestaltning. Det moderna medvetandet är splittrat, vilket även påverkar scenen. Den tyske dramatikern Roland Schimmelpfennig är mästare på området. Postdramatisk teater, som dekonstruerar begrepp som roll och person, är en annan trend. Skådespelaren kan fortfarande lyckas skrämma publiken, även om det inte alltid är som Laurence Olivier eller Peter Stormare. Leif Zern jämför det med gestaltning, fast av ett annat slag. I dagens debatt är skådespelaren beredd att underkasta sig den senaste teorin på kursplanen.

Read more »

Lars Gustaf Andersson fortsätter att vara trogen sin egen röst och sin utkikspost över det lilla livet i sin nya diktsamlingLars Gustaf Andersson, poet, kritiker, översättare och professor i litteraturvetenskap i Lund, släpper sin nionde diktsamling, Repetitorium, där han återigen utforskar det lilla livet och tematiken i sina dikter.

Read more »

Hus på 93 kvadratmeter från 1975 sålt – för 3 miljonerFörsäljningen av fastigheten på Djursnäsvägen 25 i Norrtälje är nu klar. Nya ägare är Helena Elisabeth och Leif Erik…

Read more »