Leo Östman: En viktig del i IF Elfsborgs framgångar

Talangen Leo Östman har varit en viktig del i IF Elfsborgs framgångar under den senaste tiden. Han har tagit hjälp av sin Elfsborgskollega Per Frick för att utveckla sitt spel.

Östman har gjort fyra mål totalt och har blivit valet på centerpositionen. I en senast match mot BK Häcken blev resultatet 1-1, en poäng som Östman räddade för IF Elfsborg. Han var ordinarie under perioder förra säsongen, men flyttades runt på olika offensiva positioner. Östman utmärker sig i det fysiska spelet och har en bra kollega i Per Frick som han kollar mycket på.

Han gillar duellspelet och tycker att han kan ta mycket lärdom av Frick. Östman gjorde sin allsvenska debut hösten 2024 och har sedan dess varit en viktig del i laget. Han har inte hittats av tränaren Björn Hamberg, utan har varit en del av laget redan tidigare och har förtjänat sin plats. Han är i en bra form och det är kul för laget och för honom.

Han har spelat otroliga matcher på slutet och har blivit en viktig del i IF Elfsborgs framgångar





