Leviticus: En knivskarp queer-skräckfilm som bruter med konventioner

Den nya filmen Leviticus, från producenterna bakom Talk to Me och Neon, är en regidebut som kombinerar kärlekshistoria med mörk förbannelse. När två tonårskillar utsätts för en exorcism börjar ett ondskefullt väsen jaga dem, som tar gestalt i de personer de längtar mest efter. Filmen hyllas som ett friskt tillskott till queer-skräckscenen, med starka scener som hugger i hjärtat och en berättelse som utforskar queera kärlek utan att falla för sentimentalitet. Även om den inte tänker tilltala alla, lovar den att vara en effektiv och isande skräckfilm som kommer att nå svenska biografer den 26 juni.

13 Harlan Coben -serier streamar på Netflix - den kompletta guiden Om du söker efter fler skräckfilm er att bli besatt av efter Obsession och Backrooms, då ska du titta i den här riktningen.

Leviticus kommer från producenterna bakom Talk to Me och Neon, så du vet att de kan skrämmas. Precis som Obsession är detta i grunden en kärlekshistoria som blir till en mörk förbannelse. Jag blir också starkt påmind om It Follows om en övernaturlig stalker som man aldrig blir av med. Gillar du den typen av filmer så är Leviticus ett starkt tips i sommar.

En knivskarp regidebut med scener som hugger i hjärtat, säger MovieZines chefredaktör Alexander Kardelo som redan sett filmen. När två tonårskillar utsätts för en välmenad exorcism börjar ett ondskefullt väsen ge sig på traktens unga. De två tonårspojkarna Naim ( ) måste fly från den våldsamma varelsen som antar skepnaden av den person de längtar mest efter: varandra. långfilmsdebuterar som regissör och manusförfattare med Leviticus. Karriären börjar bra.

Filmen är än så länge näst intill unisont hyllad med, som menar att Chiarella försvarar den queera kärleken utan att falla för sentimentalitet eller hopplösheten: Samtidigt som han tillfredsställer publikens längtan efter en effektiv, isande obehagskänsla. skriver filmen är skoningslöst upprörande men ändå känslomässigt gripande. Hon beskriver det som ett friskt tillskott i queer-skräckscenen, som visar att Chiarella är en spännande ny röst inom modern film. Man vill att de ska hitta något som liknar ett lyckligt slut.

Även om de, precis som alla queerpersoner, alltid tittar sig över axeln efter det oundvikliga ondskan som lurar runt hörnet. En ondskan som inte går att undkomma och som vill förgöra dem. Nej, alla kommer inte älska Leviticus, det är självklart, men förhoppningsvis är lovorden tillräckligt för att locka publiken till fåtöljerna när filmen når Sverige den 26 juni





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