Lewandowski osäker på landslagsframtid, England floppar och Lukaku i konflikt

Sammanfattning av fotbollsnyheter: Lewandowski reflekterar över sin landslagskarriär, England presterar svagt, Lukaku i konflikt med Napoli, Atlético intresserat av Cucurella och ekonomiska problem för Newcastle.

Kanske markerade matchen slutet för Robert Lewandowski s landslagskarriär. Den 37-årige anfallaren ville efter matchen inte bekräfta om han fortsätter i landslaget. Bilder visade Lewandowski med kaptensbindeln i handen, till tonerna av ”Time to say goodbye” (Andrea Bocelli/Sarah Brightman). I polska medier spretar känslorna efter förlustmatchen. TVP kritiserar domslut som ansågs gynna Sverige. Tv-kanalen lyfter fram situationer, bland annat utebliven straff för Lewandowski.

En spelare sa Vi underskattade Sverige. Vi spelade utan defensiv mittfältare även om vi sa att vi skulle spela upp bollen från backlinjen. Om vi hade gjort det hade vi vunnit med 2-0 eller 3-0”. England mötte Japan och där England förlorade med 1-0. Engelska medier fokuserar på hemmalagets svaga insats, med publiken som buade ut laget. Daily Telegraph ifrågasätter lagets prestationer och ger låga betyg till spelare som Phil Foden och Cole Palmer. Harry Kane saknades på grund av en skada. ”Varför skulle inte Argentina förlita sig på Messi eller Portugal förlita sig på Cristiano Ronaldo? Det är helt normalt, och en del nyckelspelare lämnade landslagssamlingen och vi märkte av det lite. Vi saknade sting”, sa en spelare. Flera medier rapporterar om en supportergrupps missnöje över en utnämning, baserat på stöd för Mason Greenwood. Engelsmannen anklagades för sexuella övergrepp men fallet lades ner. Tottenham Supporters’ Trust meddelade klubben under tisdagen att de är emot beslutet. Newcastle har ekonomiska problem, där tränaren Eddie Howes framtid är hotad och stjärnor som Sandro Tonali och Anthony Gordon kan säljas om rätt pris erbjuds, inte minst om klubben missar Champions League. Cucurella ifrågasätter fixeringen vid att köpa unga spelare och menar att det krävs mer för att vinna titlar som Premier League och Champions League. ”För att slåss om stora titlar som Premier League och Champions League krävs mer. Att bara köpa unga spelare riskerar att komplicera möjligheterna att nå sådana mål. Mot PSG saknade vi spelare som varit med om liknande upplevelser”. Förlusten mot Sverige 2017 var den första. Romelu Lukaku har hamnat i konflikt med Napoli. Belgaren stannade kvar i hemlandet för behandling och kontakterna har gått genom hans agent, vilket kan leda till böter och avstängning. Enligt en ex-domare är detta oacceptabelt. Atlético de Madrid är intresserat av Marc Cucurella som en lösning på vänsterbacksproblemen, men Chelsea vill inte sälja. Alternativ inkluderar Carlos Romero och Maximiliano Araújo. Atlético vill köpa Éderson, men inte betala mer än 40 miljoner euro, medan Atalanta begär 50 miljoner. Italienska VM-missen uppmärksammas i Marca. Engelska storklubbar följer Jules Koundé





Robert Lewandowski England Lukaku Atlético De Madrid Newcastle

