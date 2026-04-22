Libanesisk journalist dödad i israelisk attack – Trump om avrättningar i Iran

Räddningsarbetare har återfunnit kvarlevorna av en libanesisk journalist dödad i en israelisk attack. Samtidigt hävdar Donald Trump att Iran har gått med på att inte avrätta åtta kvinnliga demonstranter, vilket Iran avfärdar som falska nyheter. Spänningarna i Mellanöstern fortsätter med incidenter i Hormuzsundet och förhandlingar om vapenvila.

Räddningsarbetare i Libanon har kunnat återfinna kvarlevorna av journalisten Amal Khalil, timmar efter en israelisk attack som dödade henne. Attacken inträffade i al-Tiri i södra Libanon på onsdagen.

Hennes arbetsgivare, Al-Akhbar, bekräftade dödsfallet sent på kvällen. Libanons civilförsvar arbetade i timmar i ruinerna av ett hus som tydligt var måltavla för attacken för att hitta hennes kvarlevor. Reportrar utan gränser (RSF) har utfärdat en internationell vädjan om att sätta press på den israeliska militären för att tillåta sökandet efter henne att fortsätta. Parallellt med detta har USA:s president Donald Trump hävdat att Iran har gått med på att inte avrätta åtta kvinnliga demonstranter.

Trump meddelade på Truth Social att fyra av kvinnorna skulle släppas omedelbart och de återstående fyra skulle dömas till en månads fängelse. Han uttryckte sin uppskattning för att Irans ledning respekterat hans begäran om att stoppa avrättningarna. Irans rättsväsende har dock avfärdat Trumps påståenden som "falska nyheter" och hävdat att han försöker skapa framgångar där han inte har några på slagfältet. Dessutom har Iran beskjutit och tagit kontroll över tre fartyg nära Hormuzsundet, varav minst två.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt har bekräftat att inga amerikanska eller israeliska fartyg var inblandade. USA:s försvarsdepartement Pentagon har bedömt att en insats för att rensa Hormuzsundet från minor sannolikt inte kan genomföras förrän efter att kriget har avslutats. Detta kan få betydande politiska konsekvenser, särskilt inför höstens mellanårsval i USA. Uppgifter tyder på att Iran har placerat ut minst 20 minor i och runt sundet, varav vissa kan vara svåra att upptäcka.

Trump har inte satt någon deadline för förlängningen av vapenvilan, men vill se ett "enat" svar från Irans ledning på USA:s förslag. Iran å sin sida anser att USA:s blockad av iranska hamnar och "brott mot åtaganden" är de största hindren för "uppriktiga förhandlingar". Det finns även förhoppningar om en andra omgång fredssamtal mellan USA och Iran inom kort, men Irans parlaments talman betonar att en vapenvila endast är meningsfull om USA:s blockad upphör.

En före detta diplomat, Anders Lidén, menar att den ekonomiska och militära pressen från USA inte är en framgångsrik strategi för att förhandla med Iran, och att tålamod och minimal tillit är avgörande. Libanon hoppas på en förlängd vapenvila vid möten med israeliska förhandlare i Washington. Trots detta har israeliska attacker mot mål i Libanon rapporterats, vilket resulterat i dödsfall





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libanon Israel Iran USA Donald Trump Journalist Avrättning Hormuzsundet Vapenvila Fredssamtal

United States Latest News, United States Headlines

